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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:30
1. откуда вообще взялись постоянно мелькающие цифры 1000, 1150 и тому подобные. С какого перепугу оно туда должно упасть? Если оно туда на 1000 не упало за пару последних лет когда было спокойно относительно, то сейчас по-моему оно тем более туда не пойдет ну может разве что бумажное золото на очень короткое время туда уйдет для выноса стопов. Да и кому оно нужно, бумажное.
2. А вот купить его в одесских банках - тот еще квест... Не могу до конца понять почему рынок банковских металлов недоразвит в Украине. В других странах как? - так же само в полудохлом режиме или все-таки банки активнее им торгуют?
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Alex2007
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:43
Alex2007
В Европе все более цивилизовано и обычно есть дилеры, через которых можно заказать, а потом доставят заказ курьером или забрать самому. Также можно торговаться с ними таксчет цен. НДС на золото - 0, на серебро монеты - "НДС Маржа", на серебро слитки - НДС 23%. При золотых операциях обязательна идентификация личности, в некоторых странах от определенной суммы.
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Astacus
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:56
Alex2007 написав:
2. А вот купить его в одесских банках - тот еще квест... Не могу до конца понять почему рынок банковских металлов недоразвит в Украине. В других странах как? - так же само в полудохлом режиме или все-таки банки активнее им торгуют?
На Западе банки, как правило, золотом не торгуют. Это не их бизнес.
Для этого есть лицензионные дилеры.
Да, такой рубки мир ещё не знал...Распродают практически всё, кроме пшеницы и сои. Старый и надёжный фунт за пару часов потерял -5%. Я в шоке...
Теперь американцы скупят пол Европы....
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наблюдательный
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:58
Astacus написав:
Улыбнули про хайтек - это ужасно древние технологии. Хайтек - это искусственная моторная нейросеть, обучающаяся на основании данных с набора беспроводных гироскописческих датчиков на теле, работающих в единой шкале времени. Сеть обучается у мастера и может обучать новичка, например в спорте. Возможно получится сделать промышленный образец до конца года - это одно из моих изобретений. Видите разницу в уровне технологии
Если честно - то я больше разбираюсь в дизайне. В дизайне Хай тек направление - это волна, то, что является носителем высоких технологи. Любых высоких технологий. А у вас как- то узео направленный хай-тек. Все понятно - кроме основного. Какой раствор серебра является коллоидным, какой ионным и в чем разница ? И как называется мой старинный способ употребления ложки в любой воде и в чае-кофе, и в бульоне. Просто есть суп.
У меня вряд ли получается коллоидное или ионное серебро. Еще хлористое серебро, ну не химик тем более. Для начала хотел понять - виды серебра, в чем разница , и что получается у меня ? За много лет - у меня жалоб нет. Могу рекомендовать смело. Правда особых чудес тоже не заметил. Часто продают даже серебряную воду. Но какая то вода -? Выходит "метод серебряной ложки" самый универсальный и благонадежный?
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kalinavalera1
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:05
наблюдательный написав: Alex2007 написав:
2. А вот купить его в одесских банках - тот еще квест... Не могу до конца понять почему рынок банковских металлов недоразвит в Украине. В других странах как? - так же само в полудохлом режиме или все-таки банки активнее им торгуют?
На Западе банки, как правило, золотом не торгуют. Это не их бизнес.
Для этого есть лицензионные дилеры.
Да, такой рубки мир ещё не знал...Распродают практически всё, кроме пшеницы и сои. Старый и надёжный фунт за пару часов потерял -5%. Я в шоке...
Теперь американцы скупят пол Европы....
"В кризис надо входить в баксе" - старая мудрая пословица.
Раньше не слышали?
Скоро (в самый разгар кризиса) держатели своих вечнозеленых кубышек смогут купить много интересных и нужных вещей, в тч и АУ
А золотым жука придется заносить свои брусочки за треть цены что бы купить покушать.. так как с работой/доходами могут быть проблемы
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vladus17
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:19
kalinavalera1
Хорошо. Постараюсь описать популярно все понятия.
Имхо, метод серебряной ложки - плацебо относительно приема внутрь, т.к. ионов очень мало, но он действенен для обеззараживания воды в которой ложка долго лежит, т.к. очень малые концентрации ионов все же образуются. Ионы - это атомарное серебро Ag+. Ваша ложка способна его выделять в воду в минимальных количествах, но эти ионы очень активны при блокировании способности к размножению и даже жизнедеятельности многих микроорганизмов. Поэтому даже малые концентрации работают.
Коллоидное серебро - это большая группа молекул серебра (наночастички металла, а не атомы) размером 5 нм и более, находящиеся в виде взвеси в водной среде. Коллоид образуется за счет образования вокруг наночастицы комплекса из молекул воды. Такие комплексы можно стабилизировать с помощью дополнительных добавок. Его невозможно получить просто положив ложку в воду.
Серебряная вода - это вода с небольшим содержанием ионов серебра, либо которая была обеззаражена с помощью ионов заранее.
Еще есть серебряные фильтры для воды. Имхо, там используется малорастворимая соль хлорид серебра, смешанная с угольным порошком, которая в минимальных количествах выделяет ионы в проходящую через фильтр воду, таким образом ее обеззараживая.
В используемом мной способе образуется концентрированная смесь ионов и коллоидных частиц, соотношение которых между собой также не является статическим, что затрудняет оценку концентрации и требует дополнительных исследований.
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Astacus
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:22
vladus17 написав:
"В кризис надо входить в баксе" - старая мудрая пословица.
Раньше не слышали?
Скоро (в самый разгар кризиса) держатели своих вечнозеленых кубышек смогут купить много интересных и нужных вещей, в тч и АУ
А золотым жука придется заносить свои брусочки за треть цены что бы купить покушать.. так как с работой/доходами могут быть проблемы
Думаю что влошенцам в недвигу, в скором времени, будет более грустно, чем владельцам золота. Как только американцы, от отчаяния, начнут глобальную заливку бакса, о чем я писал несколько дней назад, золото однозначно пойдет в рост. А вот владельцы бетона, наверняка, будут продавать его за треть цены.
Вы рано злорадствуете....
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наблюдательный
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:31
наблюдательный написав:
Думаю что влошенцам в недвигу, в скором времени, будет более грустно, чем владельцам золота. Как только американцы, от отчаяния, начнут глобальную заливку бакса, о чем я писал несколько дней назад, золото однозначно пойдет в рост. А вот владельцы бетона, наверняка, будут продавать его за треть цены.
Вы рано злорадствуете....
Это Вы рано злорадствуете.Не покупал я никакую квартиру
Вы почему то раньше так сами решили за меня, вот я и решил вам подыграть.
Мало того что не покупал, я еще и продал свой райцентр в конце 2019
Кстати тут отписывал за продажу. Вы должны помнить.
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vladus17
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