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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2079208020812082
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:30

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

1. откуда вообще взялись постоянно мелькающие цифры 1000, 1150 и тому подобные. С какого перепугу оно туда должно упасть? Если оно туда на 1000 не упало за пару последних лет когда было спокойно относительно, то сейчас по-моему оно тем более туда не пойдет ну может разве что бумажное золото на очень короткое время туда уйдет для выноса стопов. Да и кому оно нужно, бумажное. :D
2. А вот купить его в одесских банках - тот еще квест... Не могу до конца понять почему рынок банковских металлов недоразвит в Украине. В других странах как? - так же само в полудохлом режиме или все-таки банки активнее им торгуют? :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:43

Alex2007

В Европе все более цивилизовано и обычно есть дилеры, через которых можно заказать, а потом доставят заказ курьером или забрать самому. Также можно торговаться с ними таксчет цен. НДС на золото - 0, на серебро монеты - "НДС Маржа", на серебро слитки - НДС 23%. При золотых операциях обязательна идентификация личности, в некоторых странах от определенной суммы.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:56

  Alex2007 написав:2. А вот купить его в одесских банках - тот еще квест... Не могу до конца понять почему рынок банковских металлов недоразвит в Украине. В других странах как? - так же само в полудохлом режиме или все-таки банки активнее им торгуют? :?:

На Западе банки, как правило, золотом не торгуют. Это не их бизнес.
Для этого есть лицензионные дилеры.

Да, такой рубки мир ещё не знал...Распродают практически всё, кроме пшеницы и сои. Старый и надёжный фунт за пару часов потерял -5%. Я в шоке...
Теперь американцы скупят пол Европы....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:58

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Astacus написав:Улыбнули про хайтек - это ужасно древние технологии. Хайтек - это искусственная моторная нейросеть, обучающаяся на основании данных с набора беспроводных гироскописческих датчиков на теле, работающих в единой шкале времени. Сеть обучается у мастера и может обучать новичка, например в спорте. Возможно получится сделать промышленный образец до конца года - это одно из моих изобретений. Видите разницу в уровне технологии

Если честно - то я больше разбираюсь в дизайне. В дизайне Хай тек направление - это волна, то, что является носителем высоких технологи. Любых высоких технологий. А у вас как- то узео направленный хай-тек. Все понятно - кроме основного. Какой раствор серебра является коллоидным, какой ионным и в чем разница ? И как называется мой старинный способ употребления ложки в любой воде и в чае-кофе, и в бульоне. Просто есть суп. :-) У меня вряд ли получается коллоидное или ионное серебро. Еще хлористое серебро, ну не химик тем более. Для начала хотел понять - виды серебра, в чем разница , и что получается у меня ? За много лет - у меня жалоб нет. Могу рекомендовать смело. Правда особых чудес тоже не заметил. Часто продают даже серебряную воду. Но какая то вода -? Выходит "метод серебряной ложки" самый универсальный и благонадежный?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:05

  наблюдательный написав:
  Alex2007 написав:2. А вот купить его в одесских банках - тот еще квест... Не могу до конца понять почему рынок банковских металлов недоразвит в Украине. В других странах как? - так же само в полудохлом режиме или все-таки банки активнее им торгуют? :?:

На Западе банки, как правило, золотом не торгуют. Это не их бизнес.
Для этого есть лицензионные дилеры.

Да, такой рубки мир ещё не знал...Распродают практически всё, кроме пшеницы и сои. Старый и надёжный фунт за пару часов потерял -5%. Я в шоке...
Теперь американцы скупят пол Европы....

"В кризис надо входить в баксе" - старая мудрая пословица.
Раньше не слышали? :D
Скоро (в самый разгар кризиса) держатели своих вечнозеленых кубышек смогут купить много интересных и нужных вещей, в тч и АУ 8)
А золотым жука придется заносить свои брусочки за треть цены что бы купить покушать.. так как с работой/доходами могут быть проблемы :?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:19

kalinavalera1

Хорошо. Постараюсь описать популярно все понятия.

Имхо, метод серебряной ложки - плацебо относительно приема внутрь, т.к. ионов очень мало, но он действенен для обеззараживания воды в которой ложка долго лежит, т.к. очень малые концентрации ионов все же образуются. Ионы - это атомарное серебро Ag+. Ваша ложка способна его выделять в воду в минимальных количествах, но эти ионы очень активны при блокировании способности к размножению и даже жизнедеятельности многих микроорганизмов. Поэтому даже малые концентрации работают.

Коллоидное серебро - это большая группа молекул серебра (наночастички металла, а не атомы) размером 5 нм и более, находящиеся в виде взвеси в водной среде. Коллоид образуется за счет образования вокруг наночастицы комплекса из молекул воды. Такие комплексы можно стабилизировать с помощью дополнительных добавок. Его невозможно получить просто положив ложку в воду.

Серебряная вода - это вода с небольшим содержанием ионов серебра, либо которая была обеззаражена с помощью ионов заранее.

Еще есть серебряные фильтры для воды. Имхо, там используется малорастворимая соль хлорид серебра, смешанная с угольным порошком, которая в минимальных количествах выделяет ионы в проходящую через фильтр воду, таким образом ее обеззараживая.

В используемом мной способе образуется концентрированная смесь ионов и коллоидных частиц, соотношение которых между собой также не является статическим, что затрудняет оценку концентрации и требует дополнительных исследований.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:22

  vladus17 написав:
"В кризис надо входить в баксе" - старая мудрая пословица.
Раньше не слышали? :D
Скоро (в самый разгар кризиса) держатели своих вечнозеленых кубышек смогут купить много интересных и нужных вещей, в тч и АУ 8)
А золотым жука придется заносить свои брусочки за треть цены что бы купить покушать.. так как с работой/доходами могут быть проблемы :?

Думаю что влошенцам в недвигу, в скором времени, будет более грустно, чем владельцам золота. Как только американцы, от отчаяния, начнут глобальную заливку бакса, о чем я писал несколько дней назад, золото однозначно пойдет в рост. А вот владельцы бетона, наверняка, будут продавать его за треть цены.
Вы рано злорадствуете.... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Думаю что влошенцам в недвигу, в скором времени, будет более грустно, чем владельцам золота. Как только американцы, от отчаяния, начнут глобальную заливку бакса, о чем я писал несколько дней назад, золото однозначно пойдет в рост. А вот владельцы бетона, наверняка, будут продавать его за треть цены.
Вы рано злорадствуете....
Это Вы рано злорадствуете.Не покупал я никакую квартиру :mrgreen:
Вы почему то раньше так сами решили за меня, вот я и решил вам подыграть.

Мало того что не покупал, я еще и продал свой райцентр в конце 2019 8)
Кстати тут отписывал за продажу. Вы должны помнить.
vladus17
 
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  #<1 ... 2079208020812082
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