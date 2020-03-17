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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2080208120822083
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Балаболить, не мешки ворочать...
Вы уж как-то определитесь...

Да балаболить я люблю и умею. Есть за мной такой грешок. Но не брал недвижку, а продал я.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:29

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Балаболить, не мешки ворочать...
Вы уж как-то определитесь...

Да балаболить я люблю и умею. Есть за мной такой грешок. Но не брал недвижку, а продал я.

Та писали ж, что брали в Киеве, а продали в Запорожье. Переобувание какое-то.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:35

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Балаболить, не мешки ворочать...
Вы уж как-то определитесь...

Да балаболить я люблю и умею. Есть за мной такой грешок. Но не брал недвижку, а продал я.

Та писали ж, что брали в Киеве, а продали в Запорожье. Переобувание какое-то.

Да, даже вы помните за продажу. А вот за покупку я просто подыграл Наблюдательному. Он почему то решил что я купил. Наверное просматривал мои сообщения где я на ветке недвижемости здесь говорил что просматривал варианты.
Впрочем, кому какая разница к моим инвестициям? Летс гоу назад к обсуждениям по теме ветки.
Хбебегав, вопрос к Вам. На какой отметке остановиться падение серого, на 100 или на 200 долл кг?
Я мыслю, на 100 :idea:
vladus17
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 21.03.14
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Подякували: 132 раз.
 
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  #<1 ... 2080208120822083
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