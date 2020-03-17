Да балаболить я люблю и умею. Есть за мной такой грешок. Но не брал недвижку, а продал я.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:29
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:35
Да, даже вы помните за продажу. А вот за покупку я просто подыграл Наблюдательному. Он почему то решил что я купил. Наверное просматривал мои сообщения где я на ветке недвижемости здесь говорил что просматривал варианты.
Впрочем, кому какая разница к моим инвестициям? Летс гоу назад к обсуждениям по теме ветки.
Хбебегав, вопрос к Вам. На какой отметке остановиться падение серого, на 100 или на 200 долл кг?
Я мыслю, на 100
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