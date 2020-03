Додано: Сер 18 бер, 2020 21:53

Подешевело! Налетай...Индусы бросились покупать серебро, а монетный двор США отрапортовалчто только в первой половине марта увеличил выпуск серебряных монет на 300%...The U.S. Mint announced last week that it temporarily sold out of American Eagle Silver Eagle Bullion coins.“Our rate of sale in just the first part of March exceeds 300% of what was sold last month,” the Mint said in a press release. “West Point is working diligently to produce additional inventory and once additional inventory is produced, we will again begin allocations.”Data from the U.S. Mint shows that it has sold 2.32 million one-ounce silver coins so far this month, up significantly from February sales of 650,000 coins.