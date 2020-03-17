наблюдательный написав:Балаболить, не мешки ворочать... Вы уж как-то определитесь...
Да балаболить я люблю и умею. Есть за мной такой грешок. Но не брал недвижку, а продал я.
Та писали ж, что брали в Киеве, а продали в Запорожье. Переобувание какое-то.
Да, даже вы помните за продажу. А вот за покупку я просто подыграл Наблюдательному. Он почему то решил что я купил. Наверное просматривал мои сообщения где я на ветке недвижемости здесь говорил что просматривал варианты. Впрочем, кому какая разница к моим инвестициям? Летс гоу назад к обсуждениям по теме ветки. Хбебегав, вопрос к Вам. На какой отметке остановиться падение серого, на 100 или на 200 долл кг? Я мыслю, на 100
Astacus написав:В используемом мной способе образуется концентрированная смесь ионов и коллоидных частиц, соотношение которых между собой также не является статическим, что затрудняет оценку концентрации и требует дополнительных исследований.
Спасибо. Становится яснеее Про мою воду все понял. Если использовать как мы постоянно, то легкий бактерицидный эффект присутствует. Вы еще написали - про вред для печени. А вашу воду вы только для ингаляций планирует использовать УЗ ? Я понял, что это пока в разработке. Интересная идея. А у золота есть медицинские свойства ?
Подешевело! Налетай... Индусы бросились покупать серебро, а монетный двор США отрапортовал что только в первой половине марта увеличил выпуск серебряных монет на 300%...
The U.S. Mint announced last week that it temporarily sold out of American Eagle Silver Eagle Bullion coins. “Our rate of sale in just the first part of March exceeds 300% of what was sold last month,” the Mint said in a press release. “West Point is working diligently to produce additional inventory and once additional inventory is produced, we will again begin allocations.”
Astacus написав:В используемом мной способе образуется концентрированная смесь ионов и коллоидных частиц, соотношение которых между собой также не является статическим, что затрудняет оценку концентрации и требует дополнительных исследований.
Спасибо. Становится яснеее Про мою воду все понял. Если использовать как мы постоянно, то легкий бактерицидный эффект присутствует. Вы еще написали - про вред для печени. А вашу воду вы только для ингаляций планирует использовать УЗ ? Я понял, что это пока в разработке. Интересная идея. А у золота есть медицинские свойства ?
Щас заплачу! Тут обсуждают инвестиции в драгмет или читают уроки химии???