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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2080208120822083
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Балаболить, не мешки ворочать...
Вы уж как-то определитесь...

Да балаболить я люблю и умею. Есть за мной такой грешок. Но не брал недвижку, а продал я.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:29

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Балаболить, не мешки ворочать...
Вы уж как-то определитесь...

Да балаболить я люблю и умею. Есть за мной такой грешок. Но не брал недвижку, а продал я.

Та писали ж, что брали в Киеве, а продали в Запорожье. Переобувание какое-то.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:35

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Балаболить, не мешки ворочать...
Вы уж как-то определитесь...

Да балаболить я люблю и умею. Есть за мной такой грешок. Но не брал недвижку, а продал я.

Та писали ж, что брали в Киеве, а продали в Запорожье. Переобувание какое-то.

Да, даже вы помните за продажу. А вот за покупку я просто подыграл Наблюдательному. Он почему то решил что я купил. Наверное просматривал мои сообщения где я на ветке недвижемости здесь говорил что просматривал варианты.
Впрочем, кому какая разница к моим инвестициям? Летс гоу назад к обсуждениям по теме ветки.
Хбебегав, вопрос к Вам. На какой отметке остановиться падение серого, на 100 или на 200 долл кг?
Я мыслю, на 100 :idea:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Astacus написав:В используемом мной способе образуется концентрированная смесь ионов и коллоидных частиц, соотношение которых между собой также не является статическим, что затрудняет оценку концентрации и требует дополнительных исследований.

Спасибо. Становится яснеее Про мою воду все понял. Если использовать как мы постоянно, то легкий бактерицидный эффект присутствует. Вы еще написали - про вред для печени. А вашу воду вы только для ингаляций планирует использовать УЗ ? Я понял, что это пока в разработке. Интересная идея. А у золота есть медицинские свойства ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:53

Подешевело! Налетай...
Индусы бросились покупать серебро, а монетный двор США отрапортовал
что только в первой половине марта увеличил выпуск серебряных монет на 300%...

The U.S. Mint announced last week that it temporarily sold out of American Eagle Silver Eagle Bullion coins.
“Our rate of sale in just the first part of March exceeds 300% of what was sold last month,” the Mint said in a press release. “West Point is working diligently to produce additional inventory and once additional inventory is produced, we will again begin allocations.”

Data from the U.S. Mint shows that it has sold 2.32 million one-ounce silver coins so far this month, up significantly from February sales of 650,000 coins.
https://www.kitco.com/news/2020-03-18/M ... Stone.html
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:56

  kalinavalera1 написав:
  Astacus написав:В используемом мной способе образуется концентрированная смесь ионов и коллоидных частиц, соотношение которых между собой также не является статическим, что затрудняет оценку концентрации и требует дополнительных исследований.

Спасибо. Становится яснеее Про мою воду все понял. Если использовать как мы постоянно, то легкий бактерицидный эффект присутствует. Вы еще написали - про вред для печени. А вашу воду вы только для ингаляций планирует использовать УЗ ? Я понял, что это пока в разработке. Интересная идея. А у золота есть медицинские свойства ?

Щас заплачу!
Тут обсуждают инвестиции в драгмет или читают уроки химии???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:00

  VitaliyN написав:Щас заплачу!


- Да, пожалуйста, заплатите! :)

AOT: Дилеры в Польше временно не принимают заказы на серебро. Я предлагал 100% предоплату без ограничения срока поставки, но с фиксом цены. Ни слитки, ни монеты - не могут взять обязательства, т.к. их поставщики не принимают заказы. Просили созвониться на след. неделе. В розницу понемногу приторговывают - и всё.

Калинавалера,
https://www.globalintergold.info/ru/zol ... ljza-zo61/
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:01

Наши банки продают серебро по 16.50, это выходит дороже, чем было, когда оно было в 1.5 раза дороже на бирже. Так что, похоже, раздвоение цены, о котором так долго говорили жуки, свершилось.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:07

  vladus17 написав:А вот за покупку я просто подыграл Наблюдательному.

Да, ладно, сколько было разговоров, что и недвига подорожала, и аренда капает, а у золота, мол такой опции нет, и все, чтоб подыграть?
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:09

По золоту проблем нет. Предлагают с минимальной наценкой штампы с вторичного рынка (выкуп). За новые штампы +2% к фиксу
Astacus
 
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