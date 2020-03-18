Да балаболить я люблю и умею. Есть за мной такой грешок. Но не брал недвижку, а продал я.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:29
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:35
Да, даже вы помните за продажу. А вот за покупку я просто подыграл Наблюдательному. Он почему то решил что я купил. Наверное просматривал мои сообщения где я на ветке недвижемости здесь говорил что просматривал варианты.
Впрочем, кому какая разница к моим инвестициям? Летс гоу назад к обсуждениям по теме ветки.
Хбебегав, вопрос к Вам. На какой отметке остановиться падение серого, на 100 или на 200 долл кг?
Я мыслю, на 100
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:48
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Спасибо. Становится яснеее Про мою воду все понял. Если использовать как мы постоянно, то легкий бактерицидный эффект присутствует. Вы еще написали - про вред для печени. А вашу воду вы только для ингаляций планирует использовать УЗ ? Я понял, что это пока в разработке. Интересная идея. А у золота есть медицинские свойства ?
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:53
Подешевело! Налетай...
Индусы бросились покупать серебро, а монетный двор США отрапортовал
что только в первой половине марта увеличил выпуск серебряных монет на 300%...
The U.S. Mint announced last week that it temporarily sold out of American Eagle Silver Eagle Bullion coins.
“Our rate of sale in just the first part of March exceeds 300% of what was sold last month,” the Mint said in a press release. “West Point is working diligently to produce additional inventory and once additional inventory is produced, we will again begin allocations.”
Data from the U.S. Mint shows that it has sold 2.32 million one-ounce silver coins so far this month, up significantly from February sales of 650,000 coins.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:56
Щас заплачу!
Тут обсуждают инвестиции в драгмет или читают уроки химии???
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:00
- Да, пожалуйста, заплатите!
AOT: Дилеры в Польше временно не принимают заказы на серебро. Я предлагал 100% предоплату без ограничения срока поставки, но с фиксом цены. Ни слитки, ни монеты - не могут взять обязательства, т.к. их поставщики не принимают заказы. Просили созвониться на след. неделе. В розницу понемногу приторговывают - и всё.
Калинавалера,
Додано: Чет 19 бер, 2020 00:01
Наши банки продают серебро по 16.50, это выходит дороже, чем было, когда оно было в 1.5 раза дороже на бирже. Так что, похоже, раздвоение цены, о котором так долго говорили жуки, свершилось.
Додано: Чет 19 бер, 2020 00:07
Додано: Чет 19 бер, 2020 00:09
По золоту проблем нет. Предлагают с минимальной наценкой штампы с вторичного рынка (выкуп). За новые штампы +2% к фиксу
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