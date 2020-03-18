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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 2081208220832084
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Почитал сейчас проект польского правительства об экономических мерах на время этого кризиса. Они, похоже, пессимисты :)
Вывод. С текущей нефтью, да и вообще, нужно сидеть в кэше, имхо... И ждать.

В мире всеобщих задолженностей, массово выйти в кэш также сложно, как писать против сильного ветра. Поэтому регулирующие меры даже не усматривают такую возможность (я это "прочел" из их документа).

Легковерным и мнительным - не читать:
Сегодня на полном серьезе рассказали, что Машиах уже в Иерусалиме и общается только с избранными. Я сам никаких оценок этой [фейко]новости давать не тороплюсь,но в православной традиции это и есть антихрист ;)
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:43

  Astacus написав:Вывод. С текущей нефтью, да и вообще, нужно сидеть в кэше, имхо... И ждать.

Ото вы дождетесь. Если не пришествия "машиаха", то обклейки туалетов точно.
Для того все и делается, чтоб легковерные уверовали, что инфляции больше не будет, несмотря на печатание триллионов долларов, наступило экономическое чудо и надо держать все заработанное непосильным трудом в бумажках, печатание которых ничем не ограничено и которые, вообще, могут отменить одним росчерком пера.
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:16

До выборов главного по сша - время есть точно. Сейчас никакого смягчения не хватит, чтобы быстро откачать воду из "инфляционной лодки", а не то, чтобы ее успеть разогнать. Феномен страха, имхо, связал кэш очень надежно, на короткое в политической перспективе время, но вполне достаточное - для нас, чтобы осмотреться по сторонам.
Astacus
 
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