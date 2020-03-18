Почитал сейчас проект польского правительства об экономических мерах на время этого кризиса. Они, похоже, пессимисты
Вывод. С текущей нефтью, да и вообще, нужно сидеть в кэше, имхо... И ждать.
В мире всеобщих задолженностей, массово выйти в кэш также сложно, как писать против сильного ветра. Поэтому регулирующие меры даже не усматривают такую возможность (я это "прочел" из их документа).
Легковерным и мнительным - не читать:
Сегодня на полном серьезе рассказали, что Машиах уже в Иерусалиме и общается только с избранными. Я сам никаких оценок этой [фейко]новости давать не тороплюсь,но в православной традиции это и есть антихрист