Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2087208820892090> Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:41 hxbbgaf написав: Райффайзену больше не нужны доллары.

https://www.invest-rating.ru/financial-news/?id=19058 Райффайзену больше не нужны доллары.

Печалька, но ожидаемо... Печалька, но ожидаемо... VitaliyN Повідомлень: 68 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 бер, 2020 19:28 VitaliyN написав: Дальше события были очень веселые!

Если есть у Вас желание- напишу позже Дальше события были очень веселые!Если есть у Вас желание- напишу позже



Благодарю! Да, с удовольствием! Даже в личку, если кто-то здесь против. Правда, мой вопрос скорее относился к акциям западных компаний, но я и не подозревал, что в Украине на бирже что-то тоже можно было ловить. Благодарю! Да, с удовольствием! Даже в личку, если кто-то здесь против. Правда, мой вопрос скорее относился к акциям западных компаний, но я и не подозревал, что в Украине на бирже что-то тоже можно было ловить. Astacus Повідомлень: 59 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2020 01:03 Astacus написав: VitaliyN написав: Дальше события были очень веселые!

Если есть у Вас желание- напишу позже Дальше события были очень веселые!Если есть у Вас желание- напишу позже



Благодарю! Да, с удовольствием! Даже в личку, если кто-то здесь против. Правда, мой вопрос скорее относился к акциям западных компаний, но я и не подозревал, что в Украине на бирже что-то тоже можно было ловить. Благодарю! Да, с удовольствием! Даже в личку, если кто-то здесь против. Правда, мой вопрос скорее относился к акциям западных компаний, но я и не подозревал, что в Украине на бирже что-то тоже можно было ловить.

Постараюсь кратко чтобы не раздражать * нелохов*

В общем в 15-м посыпалось все!

Дальше -больше , много контор перевелись из ПАТ в ПрАт... По закону *приватни* не могли быть на бирже. Торговля их акциями останавливалась принудительно.

Спустя где- то год законодательно было разрешено, но как говориться осадок остался. Дальше наши законодатели приняли закон про сквиз-аут. И ху...Туча ПрАТов принудительно выкупили акции у миноритариев. Тут был попадос!!!

В моем случае то что в 15-м Северный ГОК я покупал по 7-9 грн, забрали по 4,5 грн в 18- ом. Но распределили перед этим прибыль за прошедшие годы в расчете около 7 грн/ акция. Получилось если в грн- даже маленькая прибыль, если в долл - убыток!!!

Ахметов всех нагнул тогда!

Пачками эмитенты исчезли с УБ !!!

Новая лажа пришла в этом же году! Патриоты- законодатели ху... Евы наши запрещают программу на которой УБ работала, бо она * Московская*. И все вообще остановилось!!! С 15 мая 18 - го он- лайн торговля остановилась. Можно было давать заявки брокеру в тел режиме, как в 19 веке, но понятно что это ступор. Акции конечно остались в собственности, но купить/ продать это не реально!

Сейчас что- то там думают свои программы пишут. Одна компания фридом- финанс запустила свою площадку, остальные в ступоре. На Уб вообще осталось несколько калек, назовем их так.

Аваль

Вагон

Жижа

Турбоатом

Центрэнерго

Донбассэнерго

Мотор сич( обездвижены по решению суда)

Больше реально нет ничего!

Нет фондового рынка в украине! При Порохе и суппппер- реформаторах забили последний гвоздь в крышку гроба!

И даже в этой нелегкой ситуации ,как я уже писал, Аваль выстрелил ракетой ( но я туда не попал) кто в 15-м купил по 5 коп без труда может подать по 35. А дивов за 16,17,18-е годы получили 4,5,6 . Считайте сами! За 19-й прибыль +/- как и за 18- й но не известно, распределят или оставят . Даже сейчас при средней цене в 35 коп - див доходность около 17 %. Но не факт что распределят, и не факт что в этом году будет все ок...

На Лондон зашёл когда уже понимал что Северный ГОК отберут.. Ферэкспо просто только на Лондоне. Железная руда росла после аварии в Бразилии, нормально росла. Если бы зашёл в 15-ом по 19- й получил бы 500% курса + по 20% дивов в долл ежегодно.

Но зашёл в 17- м успел где- то на 200%.

Уже не там, распродался.

МНРС тоже там же, была средней по 9-10 долл несколько лет.

Дивы ежегодно около 70 центов/ акция,

Не лез туда вообще, но сейчас курица стоит около 6 долл.

А показатели в норме. Поэтому покупаю по чуть - чуть около 6 долл. Дивы думаю будут где- то так же , а это больше 10% в долл.

Ну вот на этом и закончим, в ветке не по теме...

На счет акций западных эмитентов

Не вопрос, но нужно их анализировать, думать...

Тут с нашими разобраться...

Не лезу туда чего не знаю.

Я не торговец- спекулянт, хотя люди еб.... Шат с плечом и зарабатывают на торговле кучу денег, но так же кучу денег теряют, если что пошло не так... Постараюсь кратко чтобы не раздражать * нелохов*В общем в 15-м посыпалось все!Дальше -больше , много контор перевелись из ПАТ в ПрАт... По закону *приватни* не могли быть на бирже. Торговля их акциями останавливалась принудительно.Спустя где- то год законодательно было разрешено, но как говориться осадок остался. Дальше наши законодатели приняли закон про сквиз-аут. И ху...Туча ПрАТов принудительно выкупили акции у миноритариев. Тут был попадос!!!В моем случае то что в 15-м Северный ГОК я покупал по 7-9 грн, забрали по 4,5 грн в 18- ом. Но распределили перед этим прибыль за прошедшие годы в расчете около 7 грн/ акция. Получилось если в грн- даже маленькая прибыль, если в долл - убыток!!!Ахметов всех нагнул тогда!Пачками эмитенты исчезли с УБ !!!Новая лажа пришла в этом же году! Патриоты- законодатели ху... Евы наши запрещают программу на которой УБ работала, бо она * Московская*. И все вообще остановилось!!! С 15 мая 18 - го он- лайн торговля остановилась. Можно было давать заявки брокеру в тел режиме, как в 19 веке, но понятно что это ступор. Акции конечно остались в собственности, но купить/ продать это не реально!Сейчас что- то там думают свои программы пишут. Одна компания фридом- финанс запустила свою площадку, остальные в ступоре. На Уб вообще осталось несколько калек, назовем их так.АвальВагонЖижаТурбоатомЦентрэнергоДонбассэнергоМотор сич( обездвижены по решению суда)Больше реально нет ничего!Нет фондового рынка в украине! При Порохе и суппппер- реформаторах забили последний гвоздь в крышку гроба!И даже в этой нелегкой ситуации ,как я уже писал, Аваль выстрелил ракетой ( но я туда не попал) кто в 15-м купил по 5 коп без труда может подать по 35. А дивов за 16,17,18-е годы получили 4,5,6 . Считайте сами! За 19-й прибыль +/- как и за 18- й но не известно, распределят или оставят . Даже сейчас при средней цене в 35 коп - див доходность около 17 %. Но не факт что распределят, и не факт что в этом году будет все ок...На Лондон зашёл когда уже понимал что Северный ГОК отберут.. Ферэкспо просто только на Лондоне. Железная руда росла после аварии в Бразилии, нормально росла. Если бы зашёл в 15-ом по 19- й получил бы 500% курса + по 20% дивов в долл ежегодно.Но зашёл в 17- м успел где- то на 200%.Уже не там, распродался.МНРС тоже там же, была средней по 9-10 долл несколько лет.Дивы ежегодно около 70 центов/ акция,Не лез туда вообще, но сейчас курица стоит около 6 долл.А показатели в норме. Поэтому покупаю по чуть - чуть около 6 долл. Дивы думаю будут где- то так же , а это больше 10% в долл.Ну вот на этом и закончим, в ветке не по теме...На счет акций западных эмитентовНе вопрос, но нужно их анализировать, думать...Тут с нашими разобраться...Не лезу туда чего не знаю.Я не торговец- спекулянт, хотя люди еб.... Шат с плечом и зарабатывают на торговле кучу денег, но так же кучу денег теряют, если что пошло не так... VitaliyN Повідомлень: 68 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2020 02:47

а как хорошо взлетал

паладий...а как хорошо взлетал Diman Повідомлень: 415 З нами з: 11.07.13 Подякував: 5 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2020 08:42 Diman написав: паладий...

а как хорошо взлетал

паладий...а как хорошо взлетал

Кто бы мог подумать что он так знатно грохнеться, после такого черезмерно бурно-спекулятивного роста?!

(Смотрим график по палладию начала нулевых)

Никогда такого не было и вот опять (с) Кто бы мог подумать что он так знатно грохнеться, после такого черезмерно бурно-спекулятивного роста?!(Смотрим график по палладию начала нулевых)Никогда такого не было и вот опять (с) vladus17 Повідомлень: 1409 З нами з: 21.03.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2020 11:32 Diman написав: паладий...

а как хорошо взлетал

паладий...а как хорошо взлетал

Райская жизнь закончилась...

За год нефть потеряла почти -60%

Медь - 25%

Платина - 27%

Доу - 26%

Евро потерял 6%, ну и т.д.

Кругом огромные убытки...

Ну а золото, хоть и худеет маленько,

тем не менее за год показывает +11%



Выращивайте лучше бычков. Говядина в мире выросла на 30%, и будет расти ещё дальше. Это не грязные свиньи и не стероидные куры...Спрос будет всегда Райская жизнь закончилась...За год нефть потеряла почти -60%Медь - 25%Платина - 27%Доу - 26%Евро потерял 6%, ну и т.д.Кругом огромные убытки...Ну а золото, хоть и худеет маленько,тем не менее за год показывает +11%Выращивайте лучше бычков. Говядина в мире выросла на 30%, и будет расти ещё дальше. Это не грязные свиньи и не стероидные куры...Спрос будет всегда наблюдательный

Повідомлень: 3513 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2020 12:59 наблюдательный написав: Выращивайте лучше бычков. Говядина в мире выросла на 30%, и будет расти ещё дальше. Это не грязные свиньи и не стероидные куры...Спрос будет всегда Выращивайте лучше бычков. Говядина в мире выросла на 30%, и будет расти ещё дальше. Это не грязные свиньи и не стероидные куры...Спрос будет всегда



Ага! Могу дать контакты Владимира Ильича, Председателя Укрмясо (бывшего министра мясной и молочной промышленности ссср). Он досконально растолкует, что сделано и дальше делается в Украине для того, чтобы это стало неподъемной задачей Ж-(



ООО Зеленогорскрое на ладан дышит, у них не продаются мясные породы: заинтересованных хозяйств не осталось. Хотя до 2014 украинский ангус делала (кажется только она - массово) Дружба Народов в Крыму (все тот же МХП, сейчас владелец - Мираторг), а потом их место на рынке освободилось, но осталось вакантным.



Причина в том, что система уравнений не сходится в Украине, т.к. себестоимость производства говядины с учетом климата по регионам, дотационного протекционизма "избранных" и доступа к кормовой базе не соответствует возможностям населения расходовать соответствующие средства.



В Польше политика по уничтожению скотоводства была еще более изощренной и опиралась на убойные политические механизмы, но это слишком долгая история для писанины, хоть и очень поучительная.



Сейчас будет война за рынки, она уже идет, но в некоторых отраслях будет казаться что ее еще не было до этого. Она в конечном итоге должна привести к снижению уровня глобализации и вынужденному росту государственных программ поддержки, иначе будет как в Польше - иди-ка поконкурируй с Danish Crown. Вот тогда только можно задуматься о с.х. До этого момента - Дениш Кроун наше всё. Кстати, они уже в Шанхае запустили огромное производство. Думаю, что и в Украину придут они же в итоге и им подобные. Ага! Могу дать контакты Владимира Ильича, Председателя Укрмясо (бывшего министра мясной и молочной промышленности ссср). Он досконально растолкует, что сделано и дальше делается в Украине для того, чтобы это стало неподъемной задачей Ж-(ООО Зеленогорскрое на ладан дышит, у них не продаются мясные породы: заинтересованных хозяйств не осталось. Хотя до 2014 украинский ангус делала (кажется только она - массово) Дружба Народов в Крыму (все тот же МХП, сейчас владелец - Мираторг), а потом их место на рынке освободилось, но осталось вакантным.Причина в том, что система уравнений не сходится в Украине, т.к. себестоимость производства говядины с учетом климата по регионам, дотационного протекционизма "избранных" и доступа к кормовой базе не соответствует возможностям населения расходовать соответствующие средства.В Польше политика по уничтожению скотоводства была еще более изощренной и опиралась на убойные политические механизмы, но это слишком долгая история для писанины, хоть и очень поучительная.Сейчас будет война за рынки, она уже идет, но в некоторых отраслях будет казаться что ее еще не было до этого. Она в конечном итоге должна привести к снижению уровня глобализации и вынужденному росту государственных программ поддержки, иначе будет как в Польше - иди-ка поконкурируй с Danish Crown. Вот тогда только можно задуматься о с.х. До этого момента - Дениш Кроун наше всё. Кстати, они уже в Шанхае запустили огромное производство. Думаю, что и в Украину придут они же в итоге и им подобные. Astacus Повідомлень: 59 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2020 15:40 Astacus написав: Ага! Могу дать контакты Владимира Ильича, Председателя Укрмясо (бывшего министра мясной и молочной промышленности ссср). Он досконально растолкует, что сделано и дальше делается в Украине для того, чтобы это стало неподъемной задачей Ага! Могу дать контакты Владимира Ильича, Председателя Укрмясо (бывшего министра мясной и молочной промышленности ссср). Он досконально растолкует, что сделано и дальше делается в Украине для того, чтобы это стало неподъемной задачей

Все зависит от цены вопроса. Чем больше скота вырежут сейчас, тем дороже говядина будет потом. Не зря она за год подорожала уже на 30%. И будет дорожать дальше, так как не все хотят кушать грязную свинину, откормленную на прекурсорах.

У бычков мясо почище, и всегда найдутся желающие его покупать, даже по высокой цене...

.....Так как публика тут интеллигентная, и строить фермы завтра никто не побежит, то предлагаю вернуться к теме ветки.



Крупнейший дилер драгмета в США, в связи с увеличением колич.заказов, увеличил свои мощности по доставке товаров клиентам на 70% и увеличивает минимальную сумму для заказа:

We have expanded our capacity by 70% in the last three weeks, but our priority remains the health and safety of our employees.

https://www.apmex.com/apmex-customer-co ... 9-response Все зависит от цены вопроса. Чем больше скота вырежут сейчас, тем дороже говядина будет потом. Не зря она за год подорожала уже на 30%. И будет дорожать дальше, так как не все хотят кушать грязную свинину, откормленную на прекурсорах.У бычков мясо почище, и всегда найдутся желающие его покупать, даже по высокой цене........Так как публика тут интеллигентная, и строить фермы завтра никто не побежит, то предлагаю вернуться к теме ветки.Крупнейший дилер драгмета в США, в связи с увеличением колич.заказов, увеличил свои мощности по доставке товаров клиентам на 70% и увеличивает минимальную сумму для заказа:We have expanded our capacity by 70% in the last three weeks, but our priority remains the health and safety of our employees. наблюдательный

Повідомлень: 3513 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 12:16 Заметил нечто совершенно новое на Минтосе - беспрецедентный рост ставок в евро. Я не претендую на объективизм, если что, и не являюсь экономистом - буду признателен специалисту за поправки. Но я обратил внимание сегодня на очень странную вещь. Все страны понижают ставки. В то время как на рынке займов p2p ставки растут не только в национальных валютах, а в ЕВРО! Причем даже на форвардные контракты по краткосрочным займам на срок около года уже 22% в евро! Возможно конечно, я ошибаюсь, принимая допущение, что состояние рынка краткосрочных займов отражает реальную денежную ситуацию у населения.



В это же время ЕС принимает бюджет, отходя от социальной политики, что приведет в распродаже ЗВР государств со слабой экономикой. Так, в Польше уже давно было бы логично повысить ставки, но и их опускают в момент, когда прекращаются датирования со стороны ЕС.

С моей точки зрения, при опускании ставок глобально, инфляция должна перетечь в какой-то скрытый показатель, поскольку локально ставки-то растут, что видно из р2р займов.

Я думаю, что этим показателем, аккумулирующем инфляцию будет коэф-т безработицы, т.е. цены будут держаться на низком уровне за счет большого количества безработных. Соответственно, имеем ситуацию:

- денег у народа (вкл мелко-средний бизнес) не прибавится в перспективе и налицо дефицит ликвидности, когда стоимость РЕАЛЬНЫХ денег будет дорожать;

- государства на поддержание низких ставок будут расходовать ЗВР, включая золото;

- промышленный спад будет неизбежен в отсутствие потребителей - снижение спроса на драгметы;

- ВВП снизится, соответственно денежный агрегат будет в избытке (его эмпирически привязывают к ВВП); это неизбежно вызовет инфляцию, которая, как я предположил, будет выражена в форме дальнейшего роста безработицы (в большинстве стран ЕС в этом направлении есть хороший запас для роста).



Из всего этого делаю вывод, что никаких ракет по драгоценным металлам не может быть в такой ситуации, а скорее какое-то пикирование вниз. Трудно даже представить, какое. Единственное, что этому противоречит - если спекулятивные деньги найдут способ перетечь в реальные активы. Но это вряд ли. У пузырей не так много способов выйти из виртуального мира в реальный, по крайней мере в ЕВРО, как мне кажется. Astacus Повідомлень: 59 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 14:44 Astacus написав: Заметил нечто совершенно новое на Минтосе - беспрецедентный рост ставок в евро. Я не претендую на объективизм, если что, и не являюсь экономистом - буду признателен специалисту за поправки. Но я обратил внимание сегодня на очень странную вещь. Все страны понижают ставки. В то время как на рынке займов p2p ставки растут не только в национальных валютах, а в ЕВРО! Причем даже на форвардные контракты по краткосрочным займам на срок около года уже 22% в евро! Возможно конечно, я ошибаюсь, принимая допущение, что состояние рынка краткосрочных займов отражает реальную денежную ситуацию у населения.

Заметил нечто совершенно новое на Минтосе - беспрецедентный рост ставок в евро. Я не претендую на объективизм, если что, и не являюсь экономистом - буду признателен специалисту за поправки. Но я обратил внимание сегодня на очень странную вещь. Все страны понижают ставки. В то время как на рынке займов p2p ставки растут не только в национальных валютах, а в ЕВРО! Причем даже на форвардные контракты по краткосрочным займам на срок около года уже 22% в евро! Возможно конечно, я ошибаюсь, принимая допущение, что состояние рынка краткосрочных займов отражает реальную денежную ситуацию у населения.

Классическое поведение для пирамиды. Последние заплатят за банкет. Вынимайте монету если её еще отдают...

Astacus написав:

Я думаю, что этим показателем, аккумулирующем инфляцию будет коэф-т безработицы, т.е. цены будут держаться на низком уровне за счет большого количества безработных. Соответственно, имеем ситуацию:

- денег у народа (вкл мелко-средний бизнес) не прибавится в перспективе и налицо дефицит ликвидности, когда стоимость РЕАЛЬНЫХ денег будет дорожать;

- государства на поддержание низких ставок будут расходовать ЗВР, включая золото;

- промышленный спад будет неизбежен в отсутствие потребителей - снижение спроса на драгметы;

- ВВП снизится, соответственно денежный агрегат будет в избытке (его эмпирически привязывают к ВВП); это неизбежно вызовет инфляцию, которая, как я предположил, будет выражена в форме дальнейшего роста безработицы (в большинстве стран ЕС в этом направлении есть хороший запас для роста).

Я думаю, что этим показателем, аккумулирующем инфляцию будет коэф-т безработицы, т.е.Соответственно, имеем ситуацию:- денег у народа (вкл мелко-средний бизнес) не прибавится в перспективе и налицо дефицит ликвидности, когда стоимость РЕАЛЬНЫХ денег будет дорожать;- государства на поддержание низких ставок будут расходовать ЗВР, включая золото;- промышленный спад будет неизбежен в отсутствие потребителей - снижение спроса на драгметы;- ВВП снизится, соответственно денежный агрегат будет в избытке (его эмпирически привязывают к ВВП);которая, как я предположил, будет выражена в форме дальнейшего роста безработицы (в большинстве стран ЕС в этом направлении есть хороший запас для роста).

Вы запутались в 2-х соснах. Почитайте теорию кризисов и чем отличается стагнация от дефляции. Что такое рецессия и депрессия, и пути выхода из них.

Astacus написав:

Из всего этого делаю вывод, что никаких ракет по драгоценным металлам не может быть в такой ситуации, а скорее какое-то пикирование вниз. Трудно даже представить, какое. Единственное, что этому противоречит - если спекулятивные деньги найдут способ перетечь в реальные активы. Но это вряд ли. У пузырей не так много способов выйти из виртуального мира в реальный, по крайней мере в ЕВРО, как мне кажется. Из всего этого делаю вывод, что никаких ракет по драгоценным металлам не может быть в такой ситуации, а скорее какое-то пикирование вниз. Трудно даже представить, какое. Единственное, что этому противоречит - если спекулятивные деньги найдут способ перетечь в реальные активы. Но это вряд ли. У пузырей не так много способов выйти из виртуального мира в реальный, по крайней мере в ЕВРО, как мне кажется.

Евро, такая же бумажка, как и доллар, юань, иена и др.

В глобальной экономике будут обесцениваться абсолютно все валюты, иначе будет крах в региональных экономиках. И когда это начнется, тогда единственным средством спасения денег, будут золото и серебро. Просто время для этого еще не наступило. Но оно уже на подходе. Я ранее тут писал что американцы начнут раздавать деньги населению, дабы не было бунтов. И вот вертолет уже запустили. В США уже принято решение выдавать чеки малоимущим(пока по 1000$).

Но там всё ещё впереди...Так что привет - инфляция. Классическое поведение для пирамиды. Последние заплатят за банкет. Вынимайте монету если её еще отдают...Вы запутались в 2-х соснах. Почитайте теорию кризисов и чем отличается стагнация от дефляции. Что такое рецессия и депрессия, и пути выхода из них.Евро, такая же бумажка, как и доллар, юань, иена и др.В глобальной экономике будут обесцениваться абсолютно все валюты, иначе будет крах в региональных экономиках. И когда это начнется, тогда единственным средством спасения денег, будут золото и серебро. Просто время для этого еще не наступило. Но оно уже на подходе. Я ранее тут писал что американцы начнут раздавать деньги населению, дабы не было бунтов. И вот вертолет уже запустили. В США уже принято решение выдавать чеки малоимущим(пока по 1000$).Но там всё ещё впереди...Так что привет - инфляция. наблюдательный

Повідомлень: 3513 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2087208820892090> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм