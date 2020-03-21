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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:47
наблюдательный написав:
В США уже принято решение выдавать чеки малоимущим(пока по 1000$).
И малоимущие пойдут покупать на эти деньги... барабанная дробь.... ЗОЛОТО И СЕРЕБРО!
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vladus17
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Додано: Нед 22 бер, 2020 15:10
vladus17 написав: наблюдательный написав:
В США уже принято решение выдавать чеки малоимущим(пока по 1000$).
И малоимущие пойдут покупать на эти деньги... барабанная дробь.... ЗОЛОТО И СЕРЕБРО!
Учитесь думать глобально....
Востаннє редагувалось наблюдательный
в Нед 22 бер, 2020 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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наблюдательный
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Додано: Нед 22 бер, 2020 15:10
наблюдательный написав:
Евро, такая же бумажка, как и доллар, юань, иена и др.
В глобальной экономике будут обесцениваться абсолютно все валюты, иначе будет крах в региональных экономиках. И когда это начнется, тогда единственным средством спасения денег, будут золото и серебро.
Ваше мнение, что будет с акциями? Я вот лыжи смазываю в ту сторону ...чтобы выходить с наличных.
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Richi
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