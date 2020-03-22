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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 бер, 2020 21:54
VitaliyN написав:
Расчеты в золоте - это чушь.
Как вы это представляете??? Танкера нефти, сухогрузы зерна и руды , ну другие товары... А назад тонны золота??? А услуги как в золото переводить.
Мир цифровой и отката в 19 век не будет.
Это всё делается элементарно и просто, как и 50 лет назад. Тогда никто не возил тонны золота для оплаты за товар. Была привязка валюты к золоту, и всё.
И рассчёты между странами тогда были не через кросс курс доллара, как сейчас, а через стоимость эолота.
Но для этого нужно принять ряд законов, в которых сейчас никто не заинтересован, так как у власть имущих не будет возможности грабить население через девальвацию валют.
Ведь тогда за каждую напечатанную бумажку нужно будет отвечать золотом....
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Додано: Нед 22 бер, 2020 22:12
Astacus написав:
Фридрих Хайек "Частные деньги". Гениальная книжка из 70х. Он нобелевский лауреат по экономике. Если его идеи скрестить с цифровой валютой, не обязательно криптой, то будет эффективное средство обмена. Искать решение среди уже известного нам - "остаться с мертвыми хоронитт их мертвецов". Будет что-то новое скоро.
Поймите одну простую вещь.
Нет идеальных государств и идеальных правительств.
Каждое правительство норовит решить свои проблемы за счет населения, путем девальвации нац.валют.
Поэтому оно никогда не потерпит альтернативные системы рассчетов и платежей.
Эти все крипты будут задавлены на корню, как только они обретут какой-то критичекий вес.
Если государство не контролирует свою фин.систему, это уже не государство а кисель....
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Додано: Нед 22 бер, 2020 23:56
наблюдательный написав: VitaliyN написав:
Расчеты в золоте - это чушь.
Как вы это представляете??? Танкера нефти, сухогрузы зерна и руды , ну другие товары... А назад тонны золота??? А услуги как в золото переводить.
Мир цифровой и отката в 19 век не будет.
Это всё делается элементарно и просто, как и 50 лет назад. Тогда никто не возил тонны золота для оплаты за товар. Была привязка валюты к золоту, и всё.
И рассчёты между странами тогда были не через кросс курс доллара, как сейчас, а через стоимость эолота.
Но для этого нужно принять ряд законов, в которых сейчас никто не заинтересован, так как у власть имущих не будет возможности грабить население через девальвацию валют.
Ведь тогда за каждую напечатанную бумажку нужно будет отвечать золотом....
Не согласен,
Привязаться к золоту не возможно.
Мысль следующая.
Слитки никто возить не будет- это мы с Вами согласовали.
Нацвалюты к золоту ну никак не привяжем. Все +/- как-то привязано к ВВП определенной страны. Например, страна1 имеют большой золотой запас и больше нифига не делает, 2 качает только нефть и не имеет золотого запаса, 3 предоставляют услуги, которые востребованы во всем мире и тоже не имеет золотого запаса, 4 добывает золото. 5 строит корабли, ракеты и.д. и вообще самая инновационная страна, но не имеет золота... Сравнение конечно примитивное, но все- же.как тут что-то вязать к золоту???
Прикинуть, что создать новую валюту для расчетов между странами в золотом стандарте... Ну создали. Растет мировой ВВП. Появляются новые услуги, все растет, а вот золото не успевает расти... И золотодобыча является частью мировой экономики. Делать чего??? Назначить еще что-то золотом??? Курицу, например! Шучу.
Рассмотрим. Мировой ВВП летит вниз... В селе Гадюкино нашли золотой рудник с запасами превышающий все добытое золото в мире до этого.
Услуги и производство товаров в мире сокращается, золота до хрена. Особенно его до хрена в селе Гадюкино.Что тут будем делать???
Востаннє редагувалось VitaliyN
в Пон 23 бер, 2020 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 23:57
наблюдательный
Я читал ее 20 лет назад, но помню, что там были очень мощные идеи, а не только банальное - забрать сеньораж эмитента у государств и отдать на тендере частному эмитенту. Забавно, даже на википедии в его идеях не указали такие, как возможность гарантировать в заранее выбранной валюье стабильные цены на определенную корзину товаров, таргетируя нулевую инфляцию именно по этой корзине. Например, крипта, привязанная к золоту - прямое развитие его идеи. Но он предлагал это намного интереснее, когда ты вибираешь одну валюту и "хранишь" в ней золото, в другой "хранишь" - продукты питания, в третьей - копишь на недвижку. Меняются соотношения обменных курсов между этими валютами, но не меняются цены объекта таргетирования. Это полностью избавило бы нас от рынка услуг хеджирования. Реально много перспективных идей, полностью реализуемых на блокчейн. И это 1975 год!
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