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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2089209020912092 Додано: Нед 22 бер, 2020 21:54 VitaliyN написав: Расчеты в золоте - это чушь.

Как вы это представляете??? Танкера нефти, сухогрузы зерна и руды , ну другие товары... А назад тонны золота??? А услуги как в золото переводить.

Мир цифровой и отката в 19 век не будет.

Расчеты в золоте - это чушь.Как вы это представляете??? Танкера нефти, сухогрузы зерна и руды , ну другие товары... А назад тонны золота??? А услуги как в золото переводить.Мир цифровой и отката в 19 век не будет.

Это всё делается элементарно и просто, как и 50 лет назад. Тогда никто не возил тонны золота для оплаты за товар. Была привязка валюты к золоту, и всё.

И рассчёты между странами тогда были не через кросс курс доллара, как сейчас, а через стоимость эолота.

Но для этого нужно принять ряд законов, в которых сейчас никто не заинтересован, так как у власть имущих не будет возможности грабить население через девальвацию валют.

Ведь тогда за каждую напечатанную бумажку нужно будет отвечать золотом.... Это всё делается элементарно и просто, как и 50 лет назад. Тогда никто не возил тонны золота для оплаты за товар. Была привязка валюты к золоту, и всё.И рассчёты между странами тогда были не через кросс курс доллара, как сейчас, а через стоимость эолота.Но для этого нужно принять ряд законов, в которых сейчас никто не заинтересован, так как у власть имущих не будет возможности грабить население через девальвацию валют.Ведь тогда за каждую напечатанную бумажку нужно будет отвечать золотом.... наблюдательный

Повідомлень: 3524 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 22:12 Astacus написав: Фридрих Хайек "Частные деньги". Гениальная книжка из 70х. Он нобелевский лауреат по экономике. Если его идеи скрестить с цифровой валютой, не обязательно криптой, то будет эффективное средство обмена. Искать решение среди уже известного нам - "остаться с мертвыми хоронитт их мертвецов". Будет что-то новое скоро. Фридрих Хайек "Частные деньги". Гениальная книжка из 70х. Он нобелевский лауреат по экономике. Если его идеи скрестить с цифровой валютой, не обязательно криптой, то будет эффективное средство обмена. Искать решение среди уже известного нам - "остаться с мертвыми хоронитт их мертвецов". Будет что-то новое скоро.

Поймите одну простую вещь.

Нет идеальных государств и идеальных правительств.

Каждое правительство норовит решить свои проблемы за счет населения, путем девальвации нац.валют.

Поэтому оно никогда не потерпит альтернативные системы рассчетов и платежей.

Эти все крипты будут задавлены на корню, как только они обретут какой-то критичекий вес.

Если государство не контролирует свою фин.систему, это уже не государство а кисель.... Поймите одну простую вещь.Нет идеальных государств и идеальных правительств.Каждое правительство норовит решить свои проблемы за счет населения, путем девальвации нац.валют.Поэтому оно никогда не потерпит альтернативные системы рассчетов и платежей.Эти все крипты будут задавлены на корню, как только они обретут какой-то критичекий вес.Если государство не контролирует свою фин.систему, это уже не государство а кисель.... наблюдательный

Повідомлень: 3524 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:56 наблюдательный написав: VitaliyN написав: Расчеты в золоте - это чушь.

Как вы это представляете??? Танкера нефти, сухогрузы зерна и руды , ну другие товары... А назад тонны золота??? А услуги как в золото переводить.

Мир цифровой и отката в 19 век не будет.

Расчеты в золоте - это чушь.Как вы это представляете??? Танкера нефти, сухогрузы зерна и руды , ну другие товары... А назад тонны золота??? А услуги как в золото переводить.Мир цифровой и отката в 19 век не будет.

Это всё делается элементарно и просто, как и 50 лет назад. Тогда никто не возил тонны золота для оплаты за товар. Была привязка валюты к золоту, и всё.

И рассчёты между странами тогда были не через кросс курс доллара, как сейчас, а через стоимость эолота.

Но для этого нужно принять ряд законов, в которых сейчас никто не заинтересован, так как у власть имущих не будет возможности грабить население через девальвацию валют.

Ведь тогда за каждую напечатанную бумажку нужно будет отвечать золотом.... Это всё делается элементарно и просто, как и 50 лет назад. Тогда никто не возил тонны золота для оплаты за товар. Была привязка валюты к золоту, и всё.И рассчёты между странами тогда были не через кросс курс доллара, как сейчас, а через стоимость эолота.Но для этого нужно принять ряд законов, в которых сейчас никто не заинтересован, так как у власть имущих не будет возможности грабить население через девальвацию валют.Ведь тогда за каждую напечатанную бумажку нужно будет отвечать золотом....

Не согласен,

Привязаться к золоту не возможно.

Мысль следующая.

Слитки никто возить не будет- это мы с Вами согласовали.

Нацвалюты к золоту ну никак не привяжем. Все +/- как-то привязано к ВВП определенной страны. Например, страна1 имеют большой золотой запас и больше нифига не делает, 2 качает только нефть и не имеет золотого запаса, 3 предоставляют услуги, которые востребованы во всем мире и тоже не имеет золотого запаса, 4 добывает золото. 5 строит корабли, ракеты и.д. и вообще самая инновационная страна, но не имеет золота... Сравнение конечно примитивное, но все- же.как тут что-то вязать к золоту???

Прикинуть, что создать новую валюту для расчетов между странами в золотом стандарте... Ну создали. Растет мировой ВВП. Появляются новые услуги, все растет, а вот золото не успевает расти... И золотодобыча является частью мировой экономики. Делать чего??? Назначить еще что-то золотом??? Курицу, например! Шучу.

Рассмотрим. Мировой ВВП летит вниз... В селе Гадюкино нашли золотой рудник с запасами превышающий все добытое золото в мире до этого.

Услуги и производство товаров в мире сокращается, золота до хрена. Особенно его до хрена в селе Гадюкино.Что тут будем делать??? Не согласен,Привязаться к золоту не возможно.Мысль следующая.Слитки никто возить не будет- это мы с Вами согласовали.Нацвалюты к золоту ну никак не привяжем. Все +/- как-то привязано к ВВП определенной страны. Например, страна1 имеют большой золотой запас и больше нифига не делает, 2 качает только нефть и не имеет золотого запаса, 3 предоставляют услуги, которые востребованы во всем мире и тоже не имеет золотого запаса, 4 добывает золото. 5 строит корабли, ракеты и.д. и вообще самая инновационная страна, но не имеет золота... Сравнение конечно примитивное, но все- же.как тут что-то вязать к золоту???Прикинуть, что создать новую валюту для расчетов между странами в золотом стандарте... Ну создали. Растет мировой ВВП. Появляются новые услуги, все растет, а вот золото не успевает расти... И золотодобыча является частью мировой экономики. Делать чего??? Назначить еще что-то золотом??? Курицу, например! Шучу.Рассмотрим. Мировой ВВП летит вниз... В селе Гадюкино нашли золотой рудник с запасами превышающий все добытое золото в мире до этого.Услуги и производство товаров в мире сокращается, золота до хрена. Особенно его до хрена в селе Гадюкино.Что тут будем делать??? Востаннє редагувалось VitaliyN в Пон 23 бер, 2020 00:37, всього редагувалось 1 раз. VitaliyN Повідомлень: 71 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:57 наблюдательный



Я читал ее 20 лет назад, но помню, что там были очень мощные идеи, а не только банальное - забрать сеньораж эмитента у государств и отдать на тендере частному эмитенту. Забавно, даже на википедии в его идеях не указали такие, как возможность гарантировать в заранее выбранной валюье стабильные цены на определенную корзину товаров, таргетируя нулевую инфляцию именно по этой корзине. Например, крипта, привязанная к золоту - прямое развитие его идеи. Но он предлагал это намного интереснее, когда ты вибираешь одну валюту и "хранишь" в ней золото, в другой "хранишь" - продукты питания, в третьей - копишь на недвижку. Меняются соотношения обменных курсов между этими валютами, но не меняются цены объекта таргетирования. Это полностью избавило бы нас от рынка услуг хеджирования. Реально много перспективных идей, полностью реализуемых на блокчейн. И это 1975 год! Astacus Повідомлень: 66 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 08:58 наблюдательный написав: Пока для этого нет причин. Ведь доллар США это не только американские деньги, но это ещё и всемирная резервная валюта, которая заменила золото в международных рассчётах. В случае глобального финансового кризиса все страны будут спасать титаник, иначе у них тоже будет большая ж***...

Но если патроны закончатся, и результата не будет, тогда девиз Трампа

"Америка превыше всего" будет для США в приоритете, и все может быть...

Но на этом всемирная гегемония США закончится, доллар США уже не будет всемирной резервной валютой и все страны перейдут на международные рассчёты опять через золото....Как это было до 1971г.

Американцы на это добровольно никогда не пойдут.

Поэтому в американскую денежную реформу мало верится.

Скорее всего проблему решат, как обычно, через девальвацию валют... Пока для этого нет причин. Ведь доллар США это не только американские деньги, но это ещё и всемирная резервная валюта, которая заменила золото в международных рассчётах. В случае глобального финансового кризиса все страны будут спасать титаник, иначе у них тоже будет большая ж***...Но если патроны закончатся, и результата не будет, тогда девиз Трампа"Америка превыше всего" будет для США в приоритете, и все может быть...Но на этом всемирная гегемония США закончится, доллар США уже не будет всемирной резервной валютой и все страны перейдут на международные рассчёты опять через золото....Как это было до 1971г.Американцы на это добровольно никогда не пойдут.Поэтому в американскую денежную реформу мало верится.Скорее всего проблему решат, как обычно, через девальвацию валют...



Я имею ввиду не полный отказ от доллара, а обнуление части "спекулятивных" матрасов в наличных долларах за пределами США, оставляя безнал без изменений во всех странах. И ликвидация черного рынка тем самым. Положить наличку в банк на счет возможность оставят, чем и банки докапитализируют и черный рынок почистят. Так же могут поступить не только США, но и еврозона и отдельные страны с нацвалютой.

Смысл не в том, чтобы ограбить пересичного, смысл в том чтобы заставить матрасников у которых большие суммы лежат без движения влить их обратно в экономику.



Кто-нибудь пробовал подвесить банковский слиток 20 и более грамм на нитку и проверить реакцию мощным неодимовым магнитом? С кольцом 585 пробы понятно, там примеси, интересно как с 999. Я имею ввиду не полный отказ от доллара, а обнуление части "спекулятивных" матрасов в наличных долларах за пределами США, оставляя безнал без изменений во всех странах. И ликвидация черного рынка тем самым. Положить наличку в банк на счет возможность оставят, чем и банки докапитализируют и черный рынок почистят. Так же могут поступить не только США, но и еврозона и отдельные страны с нацвалютой.Смысл не в том, чтобы ограбить пересичного, смысл в том чтобы заставить матрасников у которых большие суммы лежат без движения влить их обратно в экономику.Кто-нибудь пробовал подвесить банковский слиток 20 и более грамм на нитку и проверить реакцию мощным неодимовым магнитом? С кольцом 585 пробы понятно, там примеси, интересно как с 999. v0f41k Повідомлень: 445 З нами з: 14.11.08 Подякував: 164 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 09:22 v0f41k написав: .............................



Кто-нибудь пробовал подвесить банковский слиток 20 и более грамм на нитку и проверить реакцию мощным неодимовым магнитом? С кольцом 585 пробы понятно, там примеси, интересно как с 999. .............................Кто-нибудь пробовал подвесить банковский слиток 20 и более грамм на нитку и проверить реакцию мощным неодимовым магнитом? С кольцом 585 пробы понятно, там примеси, интересно как с 999. Пробовал. Оторвал магнит вместе с водяным счётчиком... Пробовал. Оторвал магнит вместе с водяным счётчиком... MAUS Повідомлень: 8 З нами з: 04.01.16 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 11:14 Смотрю, солярка в польше дешевле 1 евро стала. Это процентов 25-30 вниз. Если у вас цены упали, и есть гривны которые уже поздно конвертировать в доллары, можете оценить вариант гривну конвертнуть в топливо. Я когда-то так сделал, когда она оьвалилась году то ли в 2007 или 2008. На руках были какие-то гривны, тысяч 70, а обвал уже произошёл. Я успел купить топлива в талонах на пару лет вперед для всей семьи, включая родителей. Выиграл дважды - купил по старому курсу, потом нефть пошла расти. Если помню верно, то купил по 3.8 грн за литр, а очень скоро 95й был по 6 грн. Для личных нужд, обеспечить 4 машины на 3 года - оказалось прекрасным решением. Правда, там через пару лет не все гладко было, талоны обанкротились и пришлось познакомиться с владельцем компании, эмитировавшей эти талоны, но он любезно принял на личный счет все обязательства. Мы даже продолжили общаться как приятели) Astacus Повідомлень: 66 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 12:35 VitaliyN написав: Не согласен,

Привязаться к золоту не возможно.

Мысль следующая.

Слитки никто возить не будет- это мы с Вами согласовали.

Нацвалюты к золоту ну никак не привяжем. Все +/- как-то привязано к ВВП определенной страны. Например, страна1 имеют большой золотой запас и больше нифига не делает, 2 качает только нефть и не имеет золотого запаса, 3 предоставляют услуги, которые востребованы во всем мире и тоже не имеет золотого запаса, 4 добывает золото. 5 строит корабли, ракеты и.д. и вообще самая инновационная страна, но не имеет золота... Сравнение конечно примитивное, но все- же.как тут что-то вязать к золоту???

Прикинуть, что создать новую валюту для расчетов между странами в золотом стандарте... Ну создали. Растет мировой ВВП. Появляются новые услуги, все растет, а вот золото не успевает расти... И золотодобыча является частью мировой экономики. Делать чего??? Назначить еще что-то золотом??? Курицу, например! Шучу.

Рассмотрим. Мировой ВВП летит вниз... В селе Гадюкино нашли золотой рудник с запасами превышающий все добытое золото в мире до этого.

Услуги и производство товаров в мире сокращается, золота до хрена. Особенно его до хрена в селе Гадюкино.Что тут будем делать??? Не согласен,Привязаться к золоту не возможно.Мысль следующая.Слитки никто возить не будет- это мы с Вами согласовали.Нацвалюты к золоту ну никак не привяжем. Все +/- как-то привязано к ВВП определенной страны. Например, страна1 имеют большой золотой запас и больше нифига не делает, 2 качает только нефть и не имеет золотого запаса, 3 предоставляют услуги, которые востребованы во всем мире и тоже не имеет золотого запаса, 4 добывает золото. 5 строит корабли, ракеты и.д. и вообще самая инновационная страна, но не имеет золота... Сравнение конечно примитивное, но все- же.как тут что-то вязать к золоту???Прикинуть, что создать новую валюту для расчетов между странами в золотом стандарте... Ну создали. Растет мировой ВВП. Появляются новые услуги, все растет, а вот золото не успевает расти... И золотодобыча является частью мировой экономики. Делать чего??? Назначить еще что-то золотом??? Курицу, например! Шучу.Рассмотрим. Мировой ВВП летит вниз... В селе Гадюкино нашли золотой рудник с запасами превышающий все добытое золото в мире до этого.Услуги и производство товаров в мире сокращается, золота до хрена. Особенно его до хрена в селе Гадюкино.Что тут будем делать???

Так дело же не в золотом запасе страны. Хотя он тоже важен.

А дело в привязке нац.валюты именно к золоту, а не к доллару. Для этого нац.банки делают соответствующие рассчёты исходя из монетарной базы и ВВП страны и фиксируют золотой курс, по которому гоҫударство, в случае небходимости, будет отвечать за свою валюту золотом. Если своего золота в стране нет, то его можно будет приобрести на свободном рынке, или обменять на свои экспортные товары(сталь, зерно или на курицу....)

Это уже чисто технические вопросы. Ведь эта система нормально работала до 1971г. И только потом её отменили по вине американцев. А что мы имеем сейчас?

А сейчас в американском селе Гадюкино (Денвер) стоят типографии ФРС, которые печатают бумагу похлеще добычи золота. Американцы напечатали и раздали её уже на десятки лет вперед. И скоро мы будем пожинать плоды ихнего кидалова...

Поэтому они никогда добровольно не привяжут свой доллар к золоту.

Скорее это сделают другие страны, но уже после всемирного денежного потопа... Так дело же не в золотом запасе страны. Хотя он тоже важен.А дело в привязке нац.валюты именно к золоту, а не к доллару. Для этого нац.банки делают соответствующие рассчёты исходя из монетарной базы и ВВП страны и фиксируют золотой курс, по которому гоҫударство, в случае небходимости, будет отвечать за свою валюту золотом. Если своего золота в стране нет, то его можно будет приобрести на свободном рынке, или обменять на свои экспортные товары(сталь, зерно или на курицу....)Это уже чисто технические вопросы. Ведь эта система нормально работала до 1971г. И только потом её отменили по вине американцев. А что мы имеем сейчас?А сейчас в американском селе Гадюкино (Денвер) стоят типографии ФРС, которые печатают бумагу похлеще добычи золота. Американцы напечатали и раздали её уже на десятки лет вперед. И скоро мы будем пожинать плоды ихнего кидалова...Поэтому они никогда добровольно не привяжут свой доллар к золоту.Скорее это сделают другие страны, но уже после всемирного денежного потопа... наблюдательный

Повідомлень: 3524 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 15:51 v0f41k написав:

Я имею ввиду не полный отказ от доллара, а обнуление части "спекулятивных" матрасов в наличных долларах за пределами США, оставляя безнал без изменений во всех странах. И ликвидация черного рынка тем самым. Положить наличку в банк на счет возможность оставят, чем и банки докапитализируют и черный рынок почистят. Так же могут поступить не только США, но и еврозона и отдельные страны с нацвалютой.

Смысл не в том, чтобы ограбить пересичного, смысл в том чтобы заставить матрасников у которых большие суммы лежат без движения влить их обратно в экономику.

Я имею ввиду не полный отказ от доллара, а обнуление части "спекулятивных" матрасов в наличных долларах за пределами США, оставляя безнал без изменений во всех странах. И ликвидация черного рынка тем самым. Положить наличку в банк на счет возможность оставят, чем и банки докапитализируют и черный рынок почистят. Так же могут поступить не только США, но и еврозона и отдельные страны с нацвалютой.Смысл не в том, чтобы ограбить пересичного, смысл в том чтобы заставить матрасников у которых большие суммы лежат без движения влить их обратно в экономику.

Положить матрасную наличку на счета в банки, это не есть обнуление, так как деньги просто поменяют форму.

Обнуление сделают путём девальвации. Да и не нужны уже деньги населения банкирам, так как их некуда пристроить. Кругом и так уже отрицательные ставки. Денег у них море, а на носу кризис перепроизводства и падение спроса из-за закредитованности этого населения.

Если в США уже готовятся раздавать каждому американцу по 3000$ в месяц,

для поддержки штанов, то уже понятно чем это всё закончится. Положить матрасную наличку на счета в банки, это не есть обнуление, так как деньги просто поменяют форму.Обнуление сделают путём девальвации. Да и не нужны уже деньги населения банкирам, так как их некуда пристроить. Кругом и так уже отрицательные ставки. Денег у них море, а на носу кризис перепроизводства и падение спроса из-за закредитованности этого населения.Если в США уже готовятся раздавать каждому американцу по 3000$ в месяц,для поддержки штанов, то уже понятно чем это всё закончится. наблюдательный

Повідомлень: 3524 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2089209020912092 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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