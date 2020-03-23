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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2090209120922093
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:29

  Чукча2 написав:ФРС готова к нелимитированным покупкам активов.
http://www.profinance.ru/news/2020/03/2 ... tivov.html

Ну, понеслась...

Что и требовалось доказать...
Самое интересное как на этот беспредел реагирует фонда.
Вместо полета в небеса, она вся в красной зоне.
Уже никто никому не верит...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:09

  наблюдательный написав:
  Чукча2 написав:ФРС готова к нелимитированным покупкам активов.
http://www.profinance.ru/news/2020/03/2 ... tivov.html

Ну, понеслась...

Что и требовалось доказать...
Самое интересное как на этот беспредел реагирует фонда.
Вместо полета в небеса, она вся в красной зоне.
Уже никто никому не верит...

Продолжаем дискуссию...
Бреттон- вудская система работала пень-через- колоду! И не могла долго существовать. Хватило с 45 по 71 . А серьезные проблемы были уже к 1965-му. Долго писать... Откройте даже Википедия. Она выполнила функции системы послевоенного периода. Сейчас это не возможно, а Вы говорите легко...
Тема 2 , фонда с бухты- барахты ракетой не взлетает... Время надо. Сейчас смута.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:13

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Еще ничего не произошло... Рынки колбасит, и даже в глубоко Вами любимом драгмете волатильность сумасшедшая... А Вы констатируете взлет золота как свершившийся факт!
Совсем не понятно... Может подождем... Поглядим...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:48

  VitaliyN написав:Еще ничего не произошло... Рынки колбасит, и даже в глубоко Вами любимом драгмете волатильность сумасшедшая... А Вы констатируете взлет золота как свершившийся факт!
Совсем не понятно... Может подождем... Поглядим...

Вы что-то напутали...Я о взлёте золота не сказал ни слова...
Я видел его рост с уровня 900 до 1900, и пережил его падение с 1900 до 1100.
Так что на разброс +/- 100 я не реагирую вообще никак.
Что касается золотого стандарта, то дискуссия о нем сейчас, попросту пустая трата времени. По одной простой причине. У нас нет итогов глобального финансового эксперимента, который затеяли финансисты из Wall Street.
Поэтому сравнивать ещё нечего...
Вот когда он закончится, и если мы к тому времени благополучно доживем, тогда и обсудим.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 02:49

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:В США уже принято решение выдавать чеки малоимущим(пока по 1000$).

И малоимущие пойдут покупать на эти деньги... барабанная дробь.... ЗОЛОТО И СЕРЕБРО! :D


Ша! Уже никто никуда не идёт! (с)

Бо идти некуда. В Америке уже практически нет в продаже физического серебра и золота. :shock:
American Silver Eagle еще можно взять по $26.70, но скоро и их не будет. Те биржевые цены, которые вам сейчас рисуют, это бумажное фуфло, которое уже оторвалось от физического металла и скоро умрет совсем. Как только бумажный рынок умрет окончательно, тогда и узнаем реальные цены на металл. А пока Out of Stock. 8)

https://www.goldeneaglecoin.com/buy-sil ... ver-eagles
Libo
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