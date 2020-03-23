VitaliyN написав:
Еще ничего не произошло... Рынки колбасит, и даже в глубоко Вами любимом драгмете волатильность сумасшедшая... А Вы констатируете взлет золота как свершившийся факт!
Совсем не понятно... Может подождем... Поглядим...
Вы что-то напутали...Я о взлёте золота не сказал ни слова...
Я видел его рост с уровня 900 до 1900, и пережил его падение с 1900 до 1100.
Так что на разброс +/- 100 я не реагирую вообще никак.
Что касается золотого стандарта, то дискуссия о нем сейчас, попросту пустая трата времени. По одной простой причине. У нас нет итогов глобального финансового эксперимента, который затеяли финансисты из Wall Street.
Поэтому сравнивать ещё нечего...
Вот когда он закончится, и если мы к тому времени благополучно доживем, тогда и обсудим.