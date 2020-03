Додано: Вів 24 бер, 2020 12:51

Libo написав: Ша! Уже никто никуда не идёт! (с)

Бо идти некуда. В Америке уже практически нет в продаже физического серебра и золота.

Ша! Уже никто никуда не идёт! (с)Бо идти некуда. В Америке уже практически нет в продаже физического серебра и золота.

Не только в Америке. Физмета уже нет нигде. Остались только чушки по 12кг.Markus Krall, chief executive of German precious metals retailer Degussa, said it was struggling to meet customer appetite for gold bars and coins and had to turn to the wholesale markets. Demand is running at up to five times the normal daily amount, he said....Rob Halliday-Stein, founder and managing director of Birmingham-based BullionbyPost, said the situation was unprecedented. “Basically we’re selling as soon as we get stock on location in secure vaults — but we’re restricted to what we can get hold of, it’s a bit like toilet roll."I don’t think you will find a kilobar presently in Europe and the US for love nor money,” Ross Norman, a veteran gold trader, said. "It’s quite extraordinary."