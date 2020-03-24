Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:19
hxbbgaf написав:
А что за фигня происходит? Инвестинг рисует 1642, а китко 1600. Кому верить?
На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
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наблюдательный
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Додано: Вів 24 бер, 2020 18:40
наблюдательный написав: hxbbgaf написав:
А что за фигня происходит? Инвестинг рисует 1642, а китко 1600. Кому верить?
На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
https://tradingeconomics.com/
Та там давно фьючерсы на апрель, но еще вчера разницы не было.
hxbbgaf
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:00
hxbbgaf написав: наблюдательный написав: hxbbgaf написав:
А что за фигня происходит? Инвестинг рисует 1642, а китко 1600. Кому верить?
На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
https://tradingeconomics.com/
Та там давно фьючерсы на апрель, но еще вчера разницы не было.
Значит народ услышал Трампа и прозрел..
А тот вчера заявил приблизительно следующее:
«Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..
Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...
наблюдательный
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Додано: Сер 25 бер, 2020 01:48
vladus17 написав:
Куплю металл в слитках, цена- быржа, писать в ЛС . Монеты дороже! Киев.
Здравствуйте! Не могу написать Вам приватно, т.к. я только зарегистрировалась, и у меня нет нужного кол- ва моих публичных сообщений,которые дают право писать приватно. Может быть Вы можете дать мне свой emeil или другие варианты для коньактов,- я напишу Вам туда
Маргарита
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Додано: Сер 25 бер, 2020 02:05
наблюдательный написав:
Значит народ услышал Трампа и прозрел..
А тот вчера заявил приблизительно следующее:
«Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..
Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...
Трамп такого не говорил и близко.
Libo
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