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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2091209220932094
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:19

  hxbbgaf написав:А что за фигня происходит? Инвестинг рисует 1642, а китко 1600. Кому верить?

На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
https://tradingeconomics.com/
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:40

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:А что за фигня происходит? Инвестинг рисует 1642, а китко 1600. Кому верить?

На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
https://tradingeconomics.com/

Та там давно фьючерсы на апрель, но еще вчера разницы не было.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:00

  hxbbgaf написав:
  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:А что за фигня происходит? Инвестинг рисует 1642, а китко 1600. Кому верить?

На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
https://tradingeconomics.com/

Та там давно фьючерсы на апрель, но еще вчера разницы не было.

Значит народ услышал Трампа и прозрел..
А тот вчера заявил приблизительно следующее:
«Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..

Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:48

Здравствуйте! Не могу написать Вам приватно

  vladus17 написав:Куплю металл в слитках, цена- быржа, писать в ЛС . Монеты дороже! Киев.

Здравствуйте! Не могу написать Вам приватно, т.к. я только зарегистрировалась, и у меня нет нужного кол- ва моих публичных сообщений,которые дают право писать приватно. Может быть Вы можете дать мне свой emeil или другие варианты для коньактов,- я напишу Вам туда
Маргарита
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 02:05

  наблюдательный написав:Значит народ услышал Трампа и прозрел..
А тот вчера заявил приблизительно следующее:
«Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..

Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...


Трамп такого не говорил и близко. :(
Libo
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  #<1 ... 2091209220932094
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