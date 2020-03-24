На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:19
На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:40
Та там давно фьючерсы на апрель, но еще вчера разницы не было.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:00
Значит народ услышал Трампа и прозрел..
А тот вчера заявил приблизительно следующее:
«Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..
Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...
Додано: Сер 25 бер, 2020 02:05
Зачем ты врешь, брехло позорное?
Трамп такого не говорил и близко.
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