наблюдательный написав:Значит народ услышал Трампа и прозрел.. А тот вчера заявил приблизительно следующее: «Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..
Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...
Зачем ты врешь, брехло позорное? Трамп такого не говорил и близко.
наблюдательный написав:Значит народ услышал Трампа и прозрел.. А тот вчера заявил приблизительно следующее: «Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..
Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...
Зачем ты врешь, брехло позорное? Трамп такого не говорил и близко.
либа,а че ты расплакалось,неужели тебе только сейчас дошло,что Трампу пофиг на то,что либа скоро сдохнет? )))))