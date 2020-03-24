Додано: Сер 25 бер, 2020 08:23

А в украине есть ндс на слитки серебра? Монеты, вроде бы точно без ндс



Наблюдательный,

Это в Украине остались по 12 кг? Где?



Вчера в Варшаве с местным дилером поговорил, он меня отправил на биржу играть. С поставками физического серебра ситуация стала еще хуже, чем была.



В польше есть только одна схема купить без ндс - привести из сша. Даже филармоникеры сначала вывозят в сша для этого. А с транспортом сейчас - беда...



Если кто-то здесь занимается металлом, можете подсказать? Я бы сам мог купить серебро с ндс на польскую фирму или на себя как физика и вывезти в украину чтобы вернуть ндс в польше (через обе границы могу ездить в любую сторону - карантин не мешает). Возможно ли потом растаможить его в украине по нулевой ставке с европейским сертификатом происхождения. Если возьму 2 центнера, то можно ли ввести как физлицу, не ФОП, без оплат пошлин? Если для физика есть предел по стоимости, то может ли украинское ооо импортировать такой объём без лицензии и всяких разрешений?