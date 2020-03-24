На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:19
На инвестинге фьючерсы на апрель.
Смотрите лучше здесь...
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:40
Та там давно фьючерсы на апрель, но еще вчера разницы не было.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:00
Значит народ услышал Трампа и прозрел..
А тот вчера заявил приблизительно следующее:
«Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..
Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...
Додано: Сер 25 бер, 2020 01:48
Здравствуйте! Не могу написать Вам приватно
Здравствуйте! Не могу написать Вам приватно, т.к. я только зарегистрировалась, и у меня нет нужного кол- ва моих публичных сообщений,которые дают право писать приватно. Может быть Вы можете дать мне свой emeil или другие варианты для коньактов,- я напишу Вам туда
Додано: Сер 25 бер, 2020 02:05
Трамп такого не говорил и близко.
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:23
А в украине есть ндс на слитки серебра? Монеты, вроде бы точно без ндс
Наблюдательный,
Это в Украине остались по 12 кг? Где?
Вчера в Варшаве с местным дилером поговорил, он меня отправил на биржу играть. С поставками физического серебра ситуация стала еще хуже, чем была.
В польше есть только одна схема купить без ндс - привести из сша. Даже филармоникеры сначала вывозят в сша для этого. А с транспортом сейчас - беда...
Если кто-то здесь занимается металлом, можете подсказать? Я бы сам мог купить серебро с ндс на польскую фирму или на себя как физика и вывезти в украину чтобы вернуть ндс в польше (через обе границы могу ездить в любую сторону - карантин не мешает). Возможно ли потом растаможить его в украине по нулевой ставке с европейским сертификатом происхождения. Если возьму 2 центнера, то можно ли ввести как физлицу, не ФОП, без оплат пошлин? Если для физика есть предел по стоимости, то может ли украинское ооо импортировать такой объём без лицензии и всяких разрешений?
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:09
Добрый день. vladus17@hotmail.com
Номер скинул в ЛС
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:13
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Я знаю схему когда к нам с Польши приежают для покупки слитков серебра.
НДС у нас на них нет.
У меня лично есть такой клиент.
Кстати есть физ мет в наличии 8-9кг, без ндс. Обращайтесь.
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:38
Нужно читать между строк...
Там дьявол кроется в деталях... Суть такая....
Если власти США остановят работу бизнесов на карантин, дабы сохранить жизни работников, то потом многие умрут от голода. А если бизнесу разрешат работать во время эпидемии, то умрёт поменьше.
Выбрали второй вариант, который запустят в ближайшие недели..
Для этого и готовят 6 трлн. для поддержки трусов...
ВВП США 21трлн. Добавьте туда 6 трлн.вертолетных денег. Хоть там 4 трлн. кредиты для ипотечников, дабы потом не грохнулись еще 13 трлн., но это всё равно очень много. Так что американцы идут ва-банк, и никто не будет считать наши деньги. Да, именно наши деньги, потому что валютные резервы многих стран в основном состоят из долларов США. Да и матрасы тоже ими забиты...
Так что при таком раскладе золотишко к концу года может показать около $1800.
Как минимум...
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:45
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