Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2092209320942095 Додано: Сер 25 бер, 2020 10:56 Libo написав: наблюдательный написав: Значит народ услышал Трампа и прозрел..

А тот вчера заявил приблизительно следующее:

«Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..



Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами... Значит народ услышал Трампа и прозрел..А тот вчера заявил приблизительно следующее:«Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...



Трамп такого не говорил и близко. Трамп такого не говорил и близко.

Нічого, нарот всьому вірить.

Тому й обрав зеМесію, який на повірку з,явився звичайним ватним блазнем-клоуном.



Нарот, як ціни на золото?

Рвонули наверх????



Вже пора, а то америкоси друкують свої зелені папірці з портретами померлих президентів вдень і вночі!

В три зміни!!!

Скоро тими папірцями можна бути обклеювати ватерклозети!!! Нічого, нарот всьому вірить.Тому й обрав зеМесію, який на повірку з,явився звичайним ватним блазнем-клоуном.Нарот, як ціни на золото?Рвонули наверх????Вже пора, а то америкоси друкують свої зелені папірці з портретами померлих президентів вдень і вночі!В три зміни!!!Скоро тими папірцями можна бути обклеювати ватерклозети!!! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21152 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1174 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:14

Но не будем осуждать. Вирусная профилактика, все дела.



Соотношение золото серебро около 111.

С максимумов в 125 ,я думаю теперь обратно под 100-90 пойдет довольно быстро.

Такой перекос долго не продержится. Кажеться кто то с утра уже накатил...Но не будем осуждать. Вирусная профилактика, все дела.Соотношение золото серебро около 111.С максимумов в 125 ,я думаю теперь обратно под 100-90 пойдет довольно быстро.Такой перекос долго не продержится. vladus17 Повідомлень: 1421 З нами з: 21.03.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:40 vladus17 написав: Кажеться кто то с утра уже накатил...

Но не будем осуждать. Вирусная профилактика, все дела.



Соотношение золото серебро около 111.

С максимумов в 125 ,я думаю теперь обратно под 100-90 пойдет довольно быстро.

Такой перекос долго не продержится. Кажеться кто то с утра уже накатил...Но не будем осуждать. Вирусная профилактика, все дела.Соотношение золото серебро около 111.С максимумов в 125 ,я думаю теперь обратно под 100-90 пойдет довольно быстро.Такой перекос долго не продержится.

С таким бешеным печатным станком, я думаю, отношению светит дорога на 30-40. Можно посмотреть старые графики, что бывает, когда вверх летит золото. Серебро летит еще быстрее. С таким бешеным печатным станком, я думаю, отношению светит дорога на 30-40. Можно посмотреть старые графики, что бывает, когда вверх летит золото. Серебро летит еще быстрее. hxbbgaf Повідомлень: 21523 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1464 раз. Подякували: 2192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:59 hxbbgaf написав: vladus17 написав: Кажеться кто то с утра уже накатил...

Но не будем осуждать. Вирусная профилактика, все дела.



Соотношение золото серебро около 111.

С максимумов в 125 ,я думаю теперь обратно под 100-90 пойдет довольно быстро.

Такой перекос долго не продержится. Кажеться кто то с утра уже накатил...Но не будем осуждать. Вирусная профилактика, все дела.Соотношение золото серебро около 111.С максимумов в 125 ,я думаю теперь обратно под 100-90 пойдет довольно быстро.Такой перекос долго не продержится.

С таким бешеным печатным станком, я думаю, отношению светит дорога на 30-40. Можно посмотреть старые графики, что бывает, когда вверх летит золото. Серебро летит еще быстрее. С таким бешеным печатным станком, я думаю, отношению светит дорога на 30-40. Можно посмотреть старые графики, что бывает, когда вверх летит золото. Серебро летит еще быстрее.

Ще краще - купляти мідь в брусках!

Величезний попит є на цей чудовий жовто-червоний метал!

Вся електротехніка на ньому тримається! Ще краще - купляти мідь в брусках!Величезний попит є на цей чудовий жовто-червоний метал!Вся електротехніка на ньому тримається! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21152 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1174 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 13:08 Кто подскажет, почем нынче золотые коронки от бабушкиных зубов? fin Повідомлень: 259 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 13:10 fin написав: Кто подскажет, почем нынче золотые коронки от бабушкиных зубов? Кто подскажет, почем нынче золотые коронки от бабушкиных зубов?

Можно бесплатно, если бабушка есть... Можно бесплатно, если бабушка есть... vladus17 Повідомлень: 1421 З нами з: 21.03.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2092209320942095 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм