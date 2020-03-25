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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:56
Libo написав: наблюдательный написав:
Значит народ услышал Трампа и прозрел..
А тот вчера заявил приблизительно следующее:
«Нам пофиг сколько умрёт американцев. Нам нужно делать деньги и держать экономику на плаву. Зальём любую сумму» ..
Так что вертолёт уже загружен триллионными монетами...
Трамп такого не говорил и близко.
Нічого, нарот всьому вірить.
Тому й обрав зеМесію, який на повірку з,явився звичайним ватним блазнем-клоуном.
Нарот, як ціни на золото?
Рвонули наверх????
Вже пора, а то америкоси друкують свої зелені папірці з портретами померлих президентів вдень і вночі!
В три зміни!!!
Скоро тими папірцями можна бути обклеювати ватерклозети!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:14
Кажеться кто то с утра уже накатил...
Но не будем осуждать. Вирусная профилактика, все дела.
Соотношение золото серебро около 111.
С максимумов в 125 ,я думаю теперь обратно под 100-90 пойдет довольно быстро.
Такой перекос долго не продержится.
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vladus17
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:40
vladus17 написав:
Кажеться кто то с утра уже накатил...
Но не будем осуждать. Вирусная профилактика, все дела.
Соотношение золото серебро около 111.
С максимумов в 125 ,я думаю теперь обратно под 100-90 пойдет довольно быстро.
Такой перекос долго не продержится.
С таким бешеным печатным станком, я думаю, отношению светит дорога на 30-40. Можно посмотреть старые графики, что бывает, когда вверх летит золото. Серебро летит еще быстрее.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:59
hxbbgaf написав: vladus17 написав:
Кажеться кто то с утра уже накатил...
Но не будем осуждать. Вирусная профилактика, все дела.
Соотношение золото серебро около 111.
С максимумов в 125 ,я думаю теперь обратно под 100-90 пойдет довольно быстро.
Такой перекос долго не продержится.
С таким бешеным печатным станком, я думаю, отношению светит дорога на 30-40. Можно посмотреть старые графики, что бывает, когда вверх летит золото. Серебро летит еще быстрее.
Ще краще - купляти мідь в брусках!
Величезний попит є на цей чудовий гарячо-червоний метал!
Вся електротехніка на ньому тримається!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 25 бер, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:08
Кто подскажет, почем нынче золотые коронки от бабушкиных зубов?
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fin
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:10
fin написав:
Кто подскажет, почем нынче золотые коронки от бабушкиных зубов?
Можно бесплатно, если бабушка есть...
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vladus17
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Додано: Сер 25 бер, 2020 15:08
А тем временем 100 вы в банке уже без фин мона не купите... 152 тыс))
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Nickmess
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:05
Nickmess написав:
А тем временем 100 вы в банке уже без фин мона не купите... 152 тыс))
какие 152тыс? до 400 тыс грн фин-мона нет уже как с Нового Года закон вышел.
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vladus17
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:08
Вам шашечки или ехать? Я понимаю. Что на форуме уже одри боты и троли но даже те банки что не очень жестко регулированы считают 150 тыс
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Nickmess
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:23
Nickmess написав:
Вам шашечки или ехать? Я понимаю. Что на форуме уже одри боты и троли но даже те банки что не очень жестко регулированы считают 150 тыс
Вроде как только с этого месяца закон вступил в силу. Поэтому только сейчас где то начали считать от 400тыс.
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vladus17
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