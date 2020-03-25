Ребята, подскажите, как можно проверить слиток в пластиковой упаковке, покупая его с рук. Продавец говорит, что купил в банке и продает штампованные слитки разных номиналов, от 5 до 100 грам. Если подделка, подделывали ли бы все номиналы? С другой стороны, зачем человек покупал в банке весь ассортимент номиналов?
artlife написав:Ребята, подскажите, как можно проверить слиток в пластиковой упаковке, покупая его с рук. Продавец говорит, что купил в банке и продает штампованные слитки разных номиналов, от 5 до 100 грам. Если подделка, подделывали ли бы все номиналы? С другой стороны, зачем человек покупал в банке весь ассортимент номиналов?
Сейчас много фейков из Китая. Именно в упаковочках, чтоб их не можно было достать, свесить, прозвонить и тд. Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам. Берите только у проверенных диллеров, имхо.
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 25 бер, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.