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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2093209420952096
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:31

  Frant написав:Ще краще - купляти мідь в брусках!
Величезний попит є на цей чудовий гарячо-червоний метал!
Вся електротехніка на ньому тримається!

Возможно. После отмены карантина медь должна резко подорожать. Но купить, к примеру, тонну меди, это на любителя. Да и где ее купить?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:37

Пока в банках о таком не слышали
Nickmess
 
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Пока в банках о таком не слышали
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:01

  vladus17 написав:
  fin написав:Кто подскажет, почем нынче золотые коронки от бабушкиных зубов?

Можно бесплатно, если бабушка есть...
Я в смысле продать. Почем можно продать золотые коронки?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:35

Ребята, подскажите, как можно проверить слиток в пластиковой упаковке, покупая его с рук. Продавец говорит, что купил в банке и продает штампованные слитки разных номиналов, от 5 до 100 грам. Если подделка, подделывали ли бы все номиналы? С другой стороны, зачем человек покупал в банке весь ассортимент номиналов?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:24

  artlife написав:Ребята, подскажите, как можно проверить слиток в пластиковой упаковке, покупая его с рук. Продавец говорит, что купил в банке и продает штампованные слитки разных номиналов, от 5 до 100 грам. Если подделка, подделывали ли бы все номиналы? С другой стороны, зачем человек покупал в банке весь ассортимент номиналов?

Сейчас много фейков из Китая. Именно в упаковочках, чтоб их не можно было достать, свесить, прозвонить и тд.
Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.
Берите только у проверенных диллеров, имхо.Зображення
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 25 бер, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:29

  vladus17 написав:Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.

Аматор, он и в Африке аматор... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:32

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.

Аматор, он и в Африке аматор... :D

Я посмотрю кто аматор когда нахапаетесь фейков как su4ка блох.ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 25 бер, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:37

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.

Аматор, он и в Африке аматор... :D

А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов.
artlife
 
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  #<1 ... 2093209420952096
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