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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2094209520962097
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57

  artlife написав:
  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.

Аматор, он и в Африке аматор... :D

А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов.

Я режу сразу на 8 частей. Чтобы уже наверняка... :D

Скорее всего на тех фото муляжи БМ, которые висели для рекламы во многих отделениях укр.банков... Была даже фирма, которая изготавливала и рекламировала эту продукцию. Там слишком топорная работа, которую видно сразу.
Вам нужен слиток, или какие-то огрызки непонятно чего?
Если слиток, то не вынимая из упаковки вы его не проверите никак. Очень опытные спецы это могут сделать, а вы очевидно нет, если тут задаёте такие вопросы.
Даже если вскроете упаковку, то у вас вряд ли есть эталонные весы с точностью до 0,001гр, которые есть у НБУ.
Повторяю, не одной сотой грамма, а одной тысячной, так как у банковских металлов вес очень точный. Я писал о процедуре проверки в НБУ пару недель назад. Так как там проверяют, не проверяют нигде...

Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.
Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18

  наблюдательный написав:
Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.
Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...


можно ли считать надежным, покупку драг.металла в отделениях укр.банков? (Индустриал, Приват, Укргаз...)?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:20

  наблюдательный написав:
  artlife написав:А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов.

Я режу сразу на 8 частей. Чтобы уже наверняка... :D

Скорее всего на тех фото муляжи БМ, которые висели для рекламы во многих отделениях укр.банков... Была даже фирма, которая изготавливала и рекламировала эту продукцию. Там слишком топорная работа, которую видно сразу.
Вам нужен слиток, или какие-то огрызки непонятно чего?
Если слиток, то не вынимая из упаковки вы его не проверите никак. Очень опытные спецы это могут сделать, а вы очевидно нет, если тут задаёте такие вопросы.
Даже если вскроете упаковку, то у вас вряд ли есть эталонные весы с точностью до 0,001гр, которые есть у НБУ.
Повторяю, не одной сотой грамма, а одной тысячной, так как у банковских металлов вес очень точный. Я писал о процедуре проверки в НБУ пару недель назад. Так как там проверяют, не проверяют нигде...

Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.
Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...


Спасибо. То есть, Вы, покупая проверяете только в НБУ? По-моему, просто купить в коммерческом банке это еще не гарантия. Ведь, банк может продать Вам то, что пть минут до этого купил у другого физлица, не распаковывая.
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  #<1 ... 2094209520962097
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