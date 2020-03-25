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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2094209520962097 Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57 artlife написав: наблюдательный написав: vladus17 написав: Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.

Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.

Аматор, он и в Африке аматор... Аматор, он и в Африке аматор...

А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов. А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов.

Я режу сразу на 8 частей. Чтобы уже наверняка...



Скорее всего на тех фото муляжи БМ, которые висели для рекламы во многих отделениях укр.банков... Была даже фирма, которая изготавливала и рекламировала эту продукцию. Там слишком топорная работа, которую видно сразу.

Вам нужен слиток, или какие-то огрызки непонятно чего?

Если слиток, то не вынимая из упаковки вы его не проверите никак. Очень опытные спецы это могут сделать, а вы очевидно нет, если тут задаёте такие вопросы.

Даже если вскроете упаковку, то у вас вряд ли есть эталонные весы с точностью до 0,001гр, которые есть у НБУ.

Повторяю, не одной сотой грамма, а одной тысячной, так как у банковских металлов вес очень точный. Я писал о процедуре проверки в НБУ пару недель назад. Так как там проверяют, не проверяют нигде...



Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.

Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта... Я режу сразу на 8 частей. Чтобы уже наверняка...Скорее всего на тех фото муляжи БМ, которые висели для рекламы во многих отделениях укр.банков... Была даже фирма, которая изготавливала и рекламировала эту продукцию. Там слишком топорная работа, которую видно сразу.Вам нужен слиток, или какие-то огрызки непонятно чего?Если слиток, то не вынимая из упаковки вы его не проверите никак. Очень опытные спецы это могут сделать, а вы очевидно нет, если тут задаёте такие вопросы.Даже если вскроете упаковку, то у вас вряд ли есть эталонные весы с точностью до 0,001гр, которые есть у НБУ.Повторяю, не одной сотой грамма, а одной тысячной, так как у банковских металлов вес очень точный. Я писал о процедуре проверки в НБУ пару недель назад. Так как там проверяют, не проверяют нигде...Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта... наблюдательный

Повідомлень: 3533 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18 наблюдательный написав:

Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.

Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта... Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...



можно ли считать надежным, покупку драг.металла в отделениях укр.банков? (Индустриал, Приват, Укргаз...)? можно ли считать надежным, покупку драг.металла в отделениях укр.банков? (Индустриал, Приват, Укргаз...)? pirat-d Повідомлень: 211 З нами з: 06.07.15 Подякував: 78 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 21:20 наблюдательный написав: artlife написав: А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов. А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов.

Я режу сразу на 8 частей. Чтобы уже наверняка...



Скорее всего на тех фото муляжи БМ, которые висели для рекламы во многих отделениях укр.банков... Была даже фирма, которая изготавливала и рекламировала эту продукцию. Там слишком топорная работа, которую видно сразу.

Вам нужен слиток, или какие-то огрызки непонятно чего?

Если слиток, то не вынимая из упаковки вы его не проверите никак. Очень опытные спецы это могут сделать, а вы очевидно нет, если тут задаёте такие вопросы.

Даже если вскроете упаковку, то у вас вряд ли есть эталонные весы с точностью до 0,001гр, которые есть у НБУ.

Повторяю, не одной сотой грамма, а одной тысячной, так как у банковских металлов вес очень точный. Я писал о процедуре проверки в НБУ пару недель назад. Так как там проверяют, не проверяют нигде...



Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.

Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта... Я режу сразу на 8 частей. Чтобы уже наверняка...Скорее всего на тех фото муляжи БМ, которые висели для рекламы во многих отделениях укр.банков... Была даже фирма, которая изготавливала и рекламировала эту продукцию. Там слишком топорная работа, которую видно сразу.Вам нужен слиток, или какие-то огрызки непонятно чего?Если слиток, то не вынимая из упаковки вы его не проверите никак. Очень опытные спецы это могут сделать, а вы очевидно нет, если тут задаёте такие вопросы.Даже если вскроете упаковку, то у вас вряд ли есть эталонные весы с точностью до 0,001гр, которые есть у НБУ.Повторяю, не одной сотой грамма, а одной тысячной, так как у банковских металлов вес очень точный. Я писал о процедуре проверки в НБУ пару недель назад. Так как там проверяют, не проверяют нигде...Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...



Спасибо. То есть, Вы, покупая проверяете только в НБУ? По-моему, просто купить в коммерческом банке это еще не гарантия. Ведь, банк может продать Вам то, что пть минут до этого купил у другого физлица, не распаковывая. Спасибо. То есть, Вы, покупая проверяете только в НБУ? По-моему, просто купить в коммерческом банке это еще не гарантия. Ведь, банк может продать Вам то, что пть минут до этого купил у другого физлица, не распаковывая. artlife Повідомлень: 277 З нами з: 07.10.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2094209520962097 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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