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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57
artlife написав: наблюдательный написав: vladus17 написав:
Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.
Аматор, он и в Африке аматор...
А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов.
Я режу сразу на 8 частей. Чтобы уже наверняка...
Скорее всего на тех фото муляжи БМ, которые висели для рекламы во многих отделениях укр.банков... Была даже фирма, которая изготавливала и рекламировала эту продукцию. Там слишком топорная работа, которую видно сразу.
Вам нужен слиток, или какие-то огрызки непонятно чего?
Если слиток, то не вынимая из упаковки вы его не проверите никак. Очень опытные спецы это могут сделать, а вы очевидно нет, если тут задаёте такие вопросы.
Даже если вскроете упаковку, то у вас вряд ли есть эталонные весы с точностью до 0,001гр, которые есть у НБУ.
Повторяю, не одной сотой грамма, а одной тысячной, так как у банковских металлов вес очень точный. Я писал о процедуре проверки в НБУ пару недель назад. Так как там проверяют, не проверяют нигде...
Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.
Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...
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наблюдательный
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18
наблюдательный написав:
Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.
Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...
можно ли считать надежным, покупку драг.металла в отделениях укр.банков? (Индустриал, Приват, Укргаз...)?
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pirat-d
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:20
наблюдательный написав: artlife написав:
А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов.
Я режу сразу на 8 частей. Чтобы уже наверняка...
Скорее всего на тех фото муляжи БМ, которые висели для рекламы во многих отделениях укр.банков... Была даже фирма, которая изготавливала и рекламировала эту продукцию. Там слишком топорная работа, которую видно сразу.
Вам нужен слиток, или какие-то огрызки непонятно чего?
Если слиток, то не вынимая из упаковки вы его не проверите никак. Очень опытные спецы это могут сделать, а вы очевидно нет, если тут задаёте такие вопросы.
Даже если вскроете упаковку, то у вас вряд ли есть эталонные весы с точностью до 0,001гр, которые есть у НБУ.
Повторяю, не одной сотой грамма, а одной тысячной, так как у банковских металлов вес очень точный. Я писал о процедуре проверки в НБУ пару недель назад. Так как там проверяют, не проверяют нигде...
Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.
Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...
Спасибо. То есть, Вы, покупая проверяете только в НБУ? По-моему, просто купить в коммерческом банке это еще не гарантия. Ведь, банк может продать Вам то, что пть минут до этого купил у другого физлица, не распаковывая.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:01
artlife написав:
Спасибо. То есть, Вы, покупая проверяете только в НБУ? По-моему, просто купить в коммерческом банке это еще не гарантия. Ведь, банк может продать Вам то, что пть минут до этого купил у другого физлица, не распаковывая.
Совершенно верно. Банк может продать вам как новый, купленный им у аффинажной компании слиток, так и вторичный. Он может вам предложить слиток вообще без упаковки. И я тоже такие покупал, так как они были дешевле, а меня тогда упаковка вообще не интересовала...
В любом случае, покупка слитка в банке, намного надежнее чем с рук.
Но гарантию даёт сами знаете кто...
Я проверял слитки в НБУ когда их туда сдавал. И не раз.
Поэтому я хорошо знаю эту процедуу...
Сейчас, к сожалению, нац.банк не выкупает золото у населения, и услугу проверки не оказывает...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:12
наблюдательный написав: artlife написав:
Спасибо. То есть, Вы, покупая проверяете только в НБУ? По-моему, просто купить в коммерческом банке это еще не гарантия. Ведь, банк может продать Вам то, что пть минут до этого купил у другого физлица, не распаковывая.
Совершенно верно. Банк может продать вам как новый, купленный им у аффинажной компании слиток, так и вторичный. Он может вам предложить слиток вообще без упаковки. И я тоже такие покупал, так как они были дешевле, а меня тогда упаковка вообще не интересовала...
В любом случае, покупка слитка в банке, намного надежнее чем с рук.
Но гарантию даёт сами знаете кто...
Я проверял слитки в НБУ когда их туда сдавал. И не раз.
Поэтому я хорошо знаю эту процедуу...
Сейчас, к сожалению, нац.банк не выкупает золото у населения, и услугу проверки не оказывает...
Понятно, спасибо. Тогда, ну его это золото. Слишком дорого, чтобы покупать кота в мешке и не знать на 100%, что там, пока не продашь обратно.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:25
artlife написав:
Спасибо. То есть, Вы, покупая проверяете только в НБУ? По-моему, просто купить в коммерческом банке это еще не гарантия. Ведь, банк может продать Вам то, что пть минут до этого купил у другого физлица, не распаковывая.
Да что там говорить если США официально впарил Китаю слитки с вольфрамом внутри.
А те потом решили их... что? - Верно, порезать! И тогда только поняли что не так.
А вы смейтесь дальше и покупайте на глазок
Каждый делает выбор за себя.
Востаннє редагувалось vladus17
в Сер 25 бер, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:27
наблюдательный написав:
Сейчас, к сожалению, нац.банк не выкупает золото у населения, и услугу проверки не оказывает...
Да и не забудьте напомнить почему нац банк не покупает слитки у населения. Ответ простой - слишком много фуфела. И после того как он сам пару штук таких схавал (даже его провели) он понял что ну его на йуг =)
Востаннє редагувалось vladus17
в Сер 25 бер, 2020 22:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:31
С ветки можно удаляться одни боты и троли... какие нах весы. С точностью одна тысячная....... когда была необходимость сдавать кое какое количество слитков отдавал в нбу. Когда они еще принимали. И там была мулька при недовесе 1 сотая они брали с уценкой как лом. 30 процентов Аргора и валкамби ушло уцененными... с недовесом.... литые слитки одного не очень уважаемого производителя киевляне в курсе о чем я.... ушли все за полную цену. Так как были. На 0.01 тяжелее
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Nickmess
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:37
Nickmess написав:
литые слитки одного не очень уважаемого производителя киевляне в курсе о чем я
Кстати да, у нас даже в Киеве слиточки делают местные ребята. Слитки известных Мировых афинажных компаний.
Правда лицензии они не имеют. так просто делают и продают, пипл хавает как оригинал, все нормально
Но то таке... мелочи жизни.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:40
pirat-d написав: наблюдательный написав:
Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.
Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...
можно ли считать надежным, покупку драг.металла в отделениях укр.банков? (Индустриал, Приват, Укргаз...)?
Банки не указывают реквизиты слитков в расходных документах. Поэтому потом, при каких либо проблемах, вы не докажете что ваш слиток вы купили именно у них.
При покупке, кроме внешнего осмотра, вы его не проверите никак.
Поэтому остается только надеяться на профессионализм ихних менеджеров.
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