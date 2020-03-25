Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57

artlife написав: наблюдательный написав: vladus17 написав: Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.

Сейчас все что на себя берем, достаем с упаковки + режем по полам.

Аматор, он и в Африке аматор... Аматор, он и в Африке аматор...

А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов. А Вы как проверяете? Просто видите по упаковке, не вскрывая? Ведь, при цене в 5 тыс дол всё можно сделать до малейших нюансов.

Я режу сразу на 8 частей. Чтобы уже наверняка...Скорее всего на тех фото муляжи БМ, которые висели для рекламы во многих отделениях укр.банков... Была даже фирма, которая изготавливала и рекламировала эту продукцию. Там слишком топорная работа, которую видно сразу.Вам нужен слиток, или какие-то огрызки непонятно чего?Если слиток, то не вынимая из упаковки вы его не проверите никак. Очень опытные спецы это могут сделать, а вы очевидно нет, если тут задаёте такие вопросы.Даже если вскроете упаковку, то у вас вряд ли есть эталонные весы с точностью до 0,001гр, которые есть у НБУ.Повторяю, не одной сотой грамма, а одной тысячной, так как у банковских металлов вес очень точный. Я писал о процедуре проверки в НБУ пару недель назад. Так как там проверяют, не проверяют нигде...Я в подворотнях металл никогда не покупал, и вам не советую.Хотя думаю что фейк отличу сразу. Если гложат сомнения, то ищите цивилизованные варианты, или опытного эксперта...