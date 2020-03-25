Nickmess написав:

С ветки можно удаляться одни боты и троли... какие нах весы. С точностью одна тысячная....... когда была необходимость сдавать кое какое количество слитков отдавал в нбу. Когда они еще принимали. И там была мулька при недовесе 1 сотая они брали с уценкой как лом. 30 процентов Аргора и валкамби ушло уцененными... с недовесом.... литые слитки одного не очень уважаемого производителя киевляне в курсе о чем я.... ушли все за полную цену. Так как были. На 0.01 тяжелее