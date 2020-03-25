|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:00
Nickmess написав:
С ветки можно удаляться одни боты и троли... какие нах весы. С точностью одна тысячная....... когда была необходимость сдавать кое какое количество слитков отдавал в нбу. Когда они еще принимали. И там была мулька при недовесе 1 сотая они брали с уценкой как лом. 30 процентов Аргора и валкамби ушло уцененными... с недовесом.... литые слитки одного не очень уважаемого производителя киевляне в курсе о чем я.... ушли все за полную цену. Так как были. На 0.01 тяжелее
Ну так всё правильно. Вас надурили, так как у вас ума не хватило изучить условия приема....
Если слиток легче на 0,001 гр.от заявленного, то его принимали как лом банковского металла. Если тяжелее, то принимали как банковский металл, который был дороже. Благодаря таким весам вы свой аргор отдали по дешевке....
И кто вам виноват????
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3540
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:11
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Сейчас, к сожалению, нац.банк не выкупает золото у населения, и услугу проверки не оказывает...
Да и не забудьте напомнить почему нац банк не покупает слитки у населения. Ответ простой - слишком много фуфела. И после того как он сам пару штук таких схавал (даже его провели) он понял что ну его на йуг =)
Не пишите чепуху... Скорее вам впарят фуфель, чем в НБУ.....
Они принимают золото и у ломбардов, и у банков, и у ювелиров....
А с населением не хотят заморачиваться, так как не царское это дело....
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3540
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:16
наблюдательный написав:
Не пишите чепуху... Скорее вам впарят фуфель, чем в НБУ.....
Они принимают золото и у ломбардов, и у банков, и у ювелиров....
А с населением не хотят заморачиваться, так как не царское это дело....
Вы думайте как хотите. А я вам по факту говорю ,что НБУ перестал выкупать золото у населения изза того что попался фуфел. Только узнали это они уже потом, со времинем.
Денюжки тю-тю ))
Мне фуфел не впарят, я слитки режу. А нбу не резал. Вот и результат...
Так что тут вы в лужу сели, уважаемый.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:23
vladus17 написав: artlife написав:
Спасибо. То есть, Вы, покупая проверяете только в НБУ? По-моему, просто купить в коммерческом банке это еще не гарантия. Ведь, банк может продать Вам то, что пть минут до этого купил у другого физлица, не распаковывая.
Да что там говорить если США официально впарил Китаю слитки с вольфрамом внутри.
А те потом решили их... что? - Верно, порезать! И тогда только поняли что не так.
А вы смейтесь дальше и покупайте на глазок
Каждый делает выбор за себя.
Вы тут со своей недвигой уже раз лоханулись. Похоже что будет и второй раз....
Дайте ссылку на документ, где указано что государство США официально
впарил Китаю фейковые золотые слитки...
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3540
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:29
проверить мощным неодимовым магнитом можно и прямо в упаковке. Прочитайте про магнитные свойства диамагнетиков. А у кого нет золота поэкспериментировать можно на бруске меди(диамагнетик) и алюминия(парамагнетик).
-
v0f41k
-
-
- Повідомлень: 447
- З нами з: 14.11.08
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:31
наблюдательный написав:
Вы тут со своей недвигой уже раз лоханулись. Похоже что будет и второй раз....
Дайте ссылку на документ, где указано что государство США официально впарил Китаю фейковые золотые слитки...
А не дам. Кому надо - сам ищи. Не обязан
Но дело было. Почистили эту инфу конечно же быстро. Что бы шуму не наделать.
Кстати Германия тоже такой фуфел от США получала(после Китайцев начали проверять и оказалось что тоже такое).
От того и говорю, что резать надо. А не на веса ложить...
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:34
v0f41k написав:
проверить мощным неодимовым магнитом можно и прямо в упаковке. Прочитайте про магнитные свойства диамагнетиков. А у кого нет золота поэкспериментировать можно на бруске меди(диамагнетик) и алюминия(парамагнетик).
Ну вы прям сломали систему таким открытием!))
А да, проблемка есть одна не большая. Если сверху покрытие золотое, то ваш магнит покажет что все ОК . Уппс.
И если он медный то тоже покажет что все ок.
Ну хоть медный слиток у вас будет, вместо золотого, в принципи, не такое уж и попадалово получится! Пиваса сможете потом за него выручить на пункте приема...
Востаннє редагувалось vladus17
в Сер 25 бер, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:37
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Не пишите чепуху... Скорее вам впарят фуфель, чем в НБУ.....
Они принимают золото и у ломбардов, и у банков, и у ювелиров....
А с населением не хотят заморачиваться, так как не царское это дело....
Вы думайте как хотите. А я вам по факту говорю ,что НБУ перестал выкупать золото у населения изза того что попался фуфел. Только узнали это они уже потом, со времинем.
Денюжки тю-тю ))
Мне фуфел не впарят, я слитки режу. А нбу не резал. Вот и результат...
Так что тут вы в лужу сели, уважаемый.
Та то ж афера была, там сотрудники банка в Одессе были замешаны. И свалил тот приемщик в Приднестровье. А в хранилище оказалось полное фуфло, которое видно невооруженным глазом.
Резать слитки?
Это варварство какое-то, там, во-первых что-то потеряется в виде стружки, во-вторых, кому вы потом продадите разрезанный слиток, только ювелирам, наверное.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21530
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:41
hxbbgaf написав:
во-вторых, кому вы потом продадите разрезанный слиток, только ювелирам, наверное.
Ну так для этой цели и покупается металл. Что с ним еще можно делать?
Под подушкой хранить, молиться что подорожает?
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:43
vladus17 написав: Nickmess написав:
литые слитки одного не очень уважаемого производителя киевляне в курсе о чем я
Кстати да, у нас даже в Киеве слиточки делают местные ребята. Слитки известных Мировых афинажных компаний.
Правда лицензии они не имеют. так просто делают и продают, пипл хавает как оригинал, все нормально
Но то таке... мелочи жизни.
Так это такое серебро вы продаете? С золотом вряд ли такое прокатит.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21530
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2192 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|