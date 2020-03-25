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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 2096209720982099
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:43

  vladus17 написав:
  Nickmess написав:литые слитки одного не очень уважаемого производителя киевляне в курсе о чем я

Кстати да, у нас даже в Киеве слиточки делают местные ребята. Слитки известных Мировых афинажных компаний.
Правда лицензии они не имеют. так просто делают и продают, пипл хавает как оригинал, все нормально
Но то таке... мелочи жизни. :mrgreen:
нбу их принял лучше сем аргор и валкамби
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:44

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Не пишите чепуху... Скорее вам впарят фуфель, чем в НБУ.....
Они принимают золото и у ломбардов, и у банков, и у ювелиров....
А с населением не хотят заморачиваться, так как не царское это дело....

Вы думайте как хотите. А я вам по факту говорю ,что НБУ перестал выкупать золото у населения изза того что попался фуфел. Только узнали это они уже потом, со времинем.
Денюжки тю-тю ))

Мне фуфел не впарят, я слитки режу. А нбу не резал. Вот и результат...
Так что тут вы в лужу сели, уважаемый.

Блин, да вы и фактов толком не знаете...
То был сознательный подлог золота кассиром в Одессе, который на протяжении нескольких месяцев проносил в хранилище поддельные слитки и оформлял их как лом.
Там работала целая группа...
Повторяю, то было сознательное воровство....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:46

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:во-вторых, кому вы потом продадите разрезанный слиток, только ювелирам, наверное.

Ну так для этой цели и покупается металл. Что с ним еще можно делать?
Под подушкой хранить, молиться что подорожает?

Для сохранения сбережений люди покупают. Или вы думаете, что все, кто покупает металл, занимаются спекуляциями - взять и тут же продать дороже в другом месте?
Расскажите это (что металл нужен только для спекуляций, а хранить сбережения нужно в долларе) тем, кто держит доллар под матрацем с 2000 года.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Блин, да вы и фактов толком не знаете...
То был сознательный подлог золота кассиром в Одессе, который на протяжении нескольких месяцев проносил в хранилище поддельные слитки и оформлял их как лом.
Там работала целая группа...
Повторяю, то было сознательное воровство....

Так вы же написали что
  наблюдательный написав:А с населением не хотят заморачиваться, так как не царское это дело....

Это причина почему перестали заниматься.

Раньше было царское дело, а теперь уже не царское. Странно.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Так это такое серебро вы продаете? С золотом вряд ли такое прокатит.

У меня оригиналы. Можем пойти один в банк сдать (любой на ваш выбор). При условии что вы мне доплатите разницу между покупкой и продажей.

  hxbbgaf написав:С золотом вряд ли такое прокатит.

Просто ЛОЛ! Таких и золотых в Киеве полно!
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 26 бер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:51

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Вы тут со своей недвигой уже раз лоханулись. Похоже что будет и второй раз....
Дайте ссылку на документ, где указано что государство США официально впарил Китаю фейковые золотые слитки...

А не дам. Кому надо - сам ищи. Не обязан :D

.......
От того и говорю, что резать надо. А не на веса ложить...

Короче, с тобой всё понятно. Балаболом был, им и остался.
А золото лучше перетирай в порошок, так будет ещё надежней.... :D :D :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Короче, с тобой всё понятно. Балаболом был, им и остался.

Не заценили вы мой юмор про покупку квартиры :mrgreen:
  наблюдательный написав:
  наблюдательный написав:А золото лучше перетирай в порошок, так будет ещё надежней....

Кстати это наверное единственный способ быть увереным на 100%
Так что отличный совет, ребята, мотайте на ус, дядька дело говорит :idea:
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