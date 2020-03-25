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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:43
vladus17 написав: Nickmess написав:
литые слитки одного не очень уважаемого производителя киевляне в курсе о чем я
Кстати да, у нас даже в Киеве слиточки делают местные ребята. Слитки известных Мировых афинажных компаний.
Правда лицензии они не имеют. так просто делают и продают, пипл хавает как оригинал, все нормально
Но то таке... мелочи жизни.
нбу их принял лучше сем аргор и валкамби
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:44
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Не пишите чепуху... Скорее вам впарят фуфель, чем в НБУ.....
Они принимают золото и у ломбардов, и у банков, и у ювелиров....
А с населением не хотят заморачиваться, так как не царское это дело....
Вы думайте как хотите. А я вам по факту говорю ,что НБУ перестал выкупать золото у населения изза того что попался фуфел. Только узнали это они уже потом, со времинем.
Денюжки тю-тю ))
Мне фуфел не впарят, я слитки режу. А нбу не резал. Вот и результат...
Так что тут вы в лужу сели, уважаемый.
Блин, да вы и фактов толком не знаете...
То был сознательный подлог золота кассиром в Одессе, который на протяжении нескольких месяцев проносил в хранилище поддельные слитки и оформлял их как лом.
Там работала целая группа...
Повторяю, то было сознательное воровство....
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:46
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
во-вторых, кому вы потом продадите разрезанный слиток, только ювелирам, наверное.
Ну так для этой цели и покупается металл. Что с ним еще можно делать?
Под подушкой хранить, молиться что подорожает?
Для сохранения сбережений люди покупают. Или вы думаете, что все, кто покупает металл, занимаются спекуляциями - взять и тут же продать дороже в другом месте?
Расскажите это (что металл нужен только для спекуляций, а хранить сбережения нужно в долларе) тем, кто держит доллар под матрацем с 2000 года.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:48
наблюдательный написав:
Блин, да вы и фактов толком не знаете...
То был сознательный подлог золота кассиром в Одессе, который на протяжении нескольких месяцев проносил в хранилище поддельные слитки и оформлял их как лом.
Там работала целая группа...
Повторяю, то было сознательное воровство....
Так вы же написали что
наблюдательный написав:
А с населением не хотят заморачиваться, так как не царское это дело....
Это причина почему перестали заниматься.
Раньше было царское дело, а теперь уже не царское. Странно.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:49
hxbbgaf написав:
Так это такое серебро вы продаете? С золотом вряд ли такое прокатит.
У меня оригиналы. Можем пойти один в банк сдать (любой на ваш выбор). При условии что вы мне доплатите разницу между покупкой и продажей.
hxbbgaf написав:
С золотом вряд ли такое прокатит.
Просто ЛОЛ! Таких и золотых в Киеве полно!
Востаннє редагувалось vladus17
в Чет 26 бер, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:51
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Вы тут со своей недвигой уже раз лоханулись. Похоже что будет и второй раз....
Дайте ссылку на документ, где указано что государство США официально впарил Китаю фейковые золотые слитки...
А не дам. Кому надо - сам ищи. Не обязан
.......
От того и говорю, что резать надо. А не на веса ложить...
Короче, с тобой всё понятно. Балаболом был, им и остался.
А золото лучше перетирай в порошок, так будет ещё надежней....
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:55
наблюдательный написав:
Короче, с тобой всё понятно. Балаболом был, им и остался.
Не заценили вы мой юмор про покупку квартиры
наблюдательный написав: наблюдательный написав:
А золото лучше перетирай в порошок, так будет ещё надежней....
Кстати это наверное единственный способ быть увереным на 100%
Так что отличный совет, ребята, мотайте на ус, дядька дело говорит
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