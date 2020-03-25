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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2097209820992100
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

ФРС за неделю купила облигации на сумму в $587 млрд.
http://www.profinance.ru/news/2020/03/2 ... -mlrd.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

может ли кто-то из форумчан подсказать где можно прочитать свежие гайды по покупке, и продаже золота, где выгодней и надежней это делать.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:20

  Aviq написав:может ли кто-то из форумчан подсказать где можно прочитать свежие гайды по покупке, и продаже золота, где выгодней и надежней это делать.

Все очень просто!
Находите номер телефона чувака в интернете, договариваетесь, встречаетесь (желательно где то под мостом для безопасности от посторонних глаз и тд), даете ему деньги( на проверку), и вуаля, дело в шляпе!

А банки пусть сосут как мишка лапу, с их наглыми комиссиями!

П.С. Номер чувака давать или сами найдете? 8)
vladus17
 
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