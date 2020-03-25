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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:27
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
ФРС за неделю купила облигации на сумму в $587 млрд.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
может ли кто-то из форумчан подсказать где можно прочитать свежие гайды по покупке, и продаже золота, где выгодней и надежней это делать.
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:20
Все очень просто!
Находите номер телефона чувака в интернете, договариваетесь, встречаетесь (желательно где то под мостом для безопасности от посторонних глаз и тд), даете ему деньги( на проверку), и вуаля, дело в шляпе!
А банки пусть сосут как мишка лапу, с их наглыми комиссиями!
П.С. Номер чувака давать или сами найдете?
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