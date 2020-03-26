Додано: Чет 26 бер, 2020 22:39

Aviq написав: vladus17 .....к тому же прочитал, что слитки неохотно назад выкупают, особенно в кризисных условиях. .....к тому же прочитал, что слитки неохотно назад выкупают, особенно в кризисных условиях.

Не слушайте вы эти заманушные басни, цель которых сбить цену на приёме...Кризис ещё не начался. Им только слегка запахло...Вот когда начнётся сумасшедшая инфляция, а это будет уже скоро, как в гривне так и в долларе, вот тогда у вас ваше золото купят в любом виде.Купят не пенсионеры и не бюджетники, а люди теряющие миллионы.А их у нас есть немало.Думаю что вскоре многие банки очухаютсяи опять запустят этот вид бизнеса.Просто время для этого еще не подошло...