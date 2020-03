Додано: Чет 26 бер, 2020 23:13

he Bank of England today shocked investors and the public alike with news that the UK interest rate would drop to an all-time low of just 0.1% - an unmatched figure since the BoE first started in 1694.



Гравитационное тяготение всех ЦБ мира к нулю....

Делайте выводы и тарьтесь драг.метом....

Премия за поставку "неликвида" у западных дилеров уже доходит до 10%....