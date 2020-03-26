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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:27
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
ФРС за неделю купила облигации на сумму в $587 млрд.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
может ли кто-то из форумчан подсказать где можно прочитать свежие гайды по покупке, и продаже золота, где выгодней и надежней это делать.
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:20
Все очень просто!
Находите номер телефона чувака в интернете, договариваетесь, встречаетесь (желательно где то под мостом для безопасности от посторонних глаз и тд), даете ему деньги( на проверку), и вуаля, дело в шляпе!
А банки пусть сосут как мишка лапу, с их наглыми комиссиями!
П.С. Номер чувака давать или сами найдете?
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:45
vladus17 дело в том, что они его продают "слегка" дороже чем покупают, к тому же прочитал, что слитки неохотно назад выкупают, особенно в кризисных условиях.
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:58
К кризис ,когда нужна долларовая ликвидность, врятли кто то у вас будет желтуху охотно выкупать.
Люди теряют работу, соответственно и зароботок. Уже, заметил, активизировались продажи.
Что будет дальше, не сложно догадаться.
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:39
Не слушайте вы эти заманушные басни, цель которых сбить цену на приёме...
Кризис ещё не начался. Им только слегка запахло...
Вот когда начнётся сумасшедшая инфляция, а это будет уже скоро, как в гривне так и в долларе, вот тогда у вас ваше золото купят в любом виде.
Купят не пенсионеры и не бюджетники, а люди теряющие миллионы.
А их у нас есть немало.
Думаю что вскоре многие банки очухаются
и опять запустят этот вид бизнеса.
Просто время для этого еще не подошло...
Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 26 бер, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:13
he Bank of England today shocked investors and the public alike with news that the UK interest rate would drop to an all-time low of just 0.1% - an unmatched figure since the BoE first started in 1694.
Гравитационное тяготение всех ЦБ мира к нулю....
Делайте выводы и тарьтесь драг.метом....
Премия за поставку "неликвида" у западных дилеров уже доходит до 10%....
Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 26 бер, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:25
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:30
И что же будет дальше? Пока по 1200 баксов каждому американцу с вертолета, дальше - больше. И в итоге... Мы помним, что бывает в итоге или наши родители по началу 90-х.
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