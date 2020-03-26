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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2098209921002101
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:59

Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:09

  artlife написав:Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.

Бугога. Оно сейчас вместе с фондой растет. Рынка больше нет, 6 трюликов будут печатать. Дорожать будет все. Гиперинфлец. Я думаю, в этом году доллар обесценится очень прилично. А к новому году вторая серия. Потом 3-я, 4-я...
Специально сбили легко манипулируемое серебро, чтоб вы так думали. Кончится все тем, что серебро подорожает раза в 4 в считанные дни, а золото раза в 2 за пару месяцев.
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