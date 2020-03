Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2098209921002101 Додано: Чет 26 бер, 2020 23:59 Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300. artlife Повідомлень: 289 З нами з: 07.10.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:09 artlife написав: Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300. Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.

Бугога. Оно сейчас вместе с фондой растет. Рынка больше нет, 6 трюликов будут печатать. Дорожать будет все. Гиперинфлец. Я думаю, в этом году доллар обесценится очень прилично. А к новому году вторая серия. Потом 3-я, 4-я...

Поболевшие-безработные Китайцы с Индусами обломают весь рынок золота. Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла.

Поболевшие-безработные Китайцы с Индусами обломают весь рынок золота. Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла.

Безработным китайцам и индусам достанется медь..



Крупнейший рынок физического золота COMEX вскоре может объявить форс-мажор, так как у них золота уже не осталось:

“Today, some banks failed to deliver physical in the COMEX bar EFP. As a result, these banks suffered large losses…There remains a big shortage in physical in the COMEX denomination. So, rumors are, the COMEX will announce a force majeure…”



Повідомлень: 3544 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:51 hxbbgaf написав: artlife написав: Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300. Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.

Бугога. Оно сейчас вместе с фондой растет. Рынка больше нет, 6 трюликов будут печатать. Дорожать будет все. Гиперинфлец. Я думаю, в этом году доллар обесценится очень прилично. А к новому году вторая серия. Потом 3-я, 4-я...

