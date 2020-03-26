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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:59
Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
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artlife
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:09
artlife написав:
Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Бугога. Оно сейчас вместе с фондой растет. Рынка больше нет, 6 трюликов будут печатать. Дорожать будет все. Гиперинфлец. Я думаю, в этом году доллар обесценится очень прилично. А к новому году вторая серия. Потом 3-я, 4-я...
Специально сбили легко манипулируемое серебро, чтоб вы так думали. Кончится все тем, что серебро подорожает раза в 4 в считанные дни, а золото раза в 2 за пару месяцев.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:21
artlife написав:
Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Поболевшие-безработные Китайцы с Индусами обломают весь рынок золота. Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла.
Сейчас же, на подхлебке у госуадрства деньги нужны на хлебушек да на медикаменты. Спрос снизиться еще в несколько раз, соответственно и цена следом.
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vladus17
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:41
vladus17 написав: artlife написав:
Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Поболевшие-безработные Китайцы с Индусами обломают весь рынок золота. Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла.
Сейчас же, на подхлебке у госуадрства деньги нужны на хлебушек да на медикаменты. Спрос снизиться еще в несколько раз, соответственно и цена следом.
Безработным китайцам и индусам достанется медь..
Крупнейший рынок физического золота COMEX вскоре может объявить форс-мажор, так как у них золота уже не осталось: “Today, some banks failed to deliver physical in the COMEX bar EFP. As a result, these banks suffered large losses…There remains a big shortage in physical in the COMEX denomination. So, rumors are, the COMEX will announce a force majeure…”
Доторговались.....
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:51
hxbbgaf написав: artlife написав:
Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Бугога. Оно сейчас вместе с фондой растет. Рынка больше нет, 6 трюликов будут печатать. Дорожать будет все. Гиперинфлец. Я думаю, в этом году доллар обесценится очень прилично. А к новому году вторая серия. Потом 3-я, 4-я...
Специально сбили легко манипулируемое серебро, чтоб вы так думали. Кончится все тем, что серебро подорожает раза в 4 в считанные дни, а золото раза в 2 за пару месяцев.
Серебро, как сырьевой товар, подорожает вместе с другими сырьевыми товарами, а золото, как спекулятивный и защитный актив, подешевеет сразу по окончании кризиса
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artlife
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