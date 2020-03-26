artlife написав:Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Бугога. Оно сейчас вместе с фондой растет. Рынка больше нет, 6 трюликов будут печатать. Дорожать будет все. Гиперинфлец. Я думаю, в этом году доллар обесценится очень прилично. А к новому году вторая серия. Потом 3-я, 4-я... Специально сбили легко манипулируемое серебро, чтоб вы так думали. Кончится все тем, что серебро подорожает раза в 4 в считанные дни, а золото раза в 2 за пару месяцев.
artlife написав:Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Поболевшие-безработные Китайцы с Индусами обломают весь рынок золота. Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла. Сейчас же, на подхлебке у госуадрства деньги нужны на хлебушек да на медикаменты. Спрос снизиться еще в несколько раз, соответственно и цена следом.
artlife написав:Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Поболевшие-безработные Китайцы с Индусами обломают весь рынок золота. Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла. Сейчас же, на подхлебке у госуадрства деньги нужны на хлебушек да на медикаменты. Спрос снизиться еще в несколько раз, соответственно и цена следом.
Безработным китайцам и индусам достанется медь..
Крупнейший рынок физического золота COMEX вскоре может объявить форс-мажор, так как у них золота уже не осталось: “Today, some banks failed to deliver physical in the COMEX bar EFP. As a result, these banks suffered large losses…There remains a big shortage in physical in the COMEX denomination. So, rumors are, the COMEX will announce a force majeure…”
artlife написав:Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Бугога. Оно сейчас вместе с фондой растет. Рынка больше нет, 6 трюликов будут печатать. Дорожать будет все. Гиперинфлец. Я думаю, в этом году доллар обесценится очень прилично. А к новому году вторая серия. Потом 3-я, 4-я... Специально сбили легко манипулируемое серебро, чтоб вы так думали. Кончится все тем, что серебро подорожает раза в 4 в считанные дни, а золото раза в 2 за пару месяцев.
Серебро, как сырьевой товар, подорожает вместе с другими сырьевыми товарами, а золото, как спекулятивный и защитный актив, подешевеет сразу по окончании кризиса