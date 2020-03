Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:41

Поболевшие-безработные Китайцы с Индусами обломают весь рынок золота. Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла.

Безработным китайцам и индусам достанется медь..Крупнейший рынок физического золота COMEX вскоре может объявить форс-мажор, так как у них золота уже не осталось:“Today, some banks failed to deliver physical in the COMEX bar EFP. As a result, these banks suffered large losses…There remains a big shortage in physical in the COMEX denomination. So, rumors are, the COMEX will announce a force majeure…”Доторговались.....