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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:52
artlife написав:
Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Думаете может упасть на 90% ?
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Richi
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:07
Разъясните мне тупому, я правильно понял, что если раньше покупали контракты на поставку с целью перепродать, то сейчас все сидят в ожидании физической поставки согласно купленных контрактов? Это подобие, когда все вкладчики банка приходят в один момент и хотят забрать свои деньги из банка?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:17
Frant написав: vladus17 написав:
Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла.
Навпаки.
Раз попит впав - значить, золото повинно подешевшати!.
Так точно. Вы не так поняли, или я не так выразился. Перефразирую.
Изза резкого подорожания цен на золото в Январе месяце , породажи ювелирных изделий упали на 50%.
Сейчас высокая цена + карантин, + сотни тысяч больных/мертвых. Все факторы против золота.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:19
Чукча2 написав: Frant написав:
Я вже 10 років читаю про "дефіцит" золота, і все ніяк))))
А вы пойдите купите, и нам расскажите)
Як в анекдоті "Купи слона!" - "Навіщо він мені потрібен???" - "Так всі кажуть. А ти купи!!!"
Чому не гречки, не мідної електропроводки, не етилового спирту???
Чому місцева публіка приписує золоту якусь магічну силу????
________________
наблюдательный написав: artlife написав:
Серебро, как сырьевой товар, подорожает вместе с другими сырьевыми товарами, а золото, как спекулятивный и защитный актив, подешевеет сразу по окончании кризиса
Да, золото конечно когда-то упадёт...
Только с какой высоты и до какого уровня?
Судя по тому что творят это ребята.....
через порог в $2000 мы переступим очень скоро
Не впевнений.
Через 2-5 років, як мінімум.
Золото - не біткоїн, шаленого попиту і падіння - не буде.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 27 бер, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:24
Frant написав:
Як в анекдоті "Купи слона!" - "Навщо він мені потрібен???" - "Так всі кажуть. А ти купи!!!"
Чому не гречки, не мідної електропроводки, не етилового спирту???
Чому місцева публіка приписує золоту якусь магічну силу????
Точка зрения зависит от кочки сидения. Еще Ленин когда то сказал.
Хбебегав вон за серебро уже лет 10 тут топит, и за крах бакса.
Видимо когда то 10 лет назад слил бакс и купил серебро на хаях.
Теперь у него такое мнение соответственно сформировалось. Что басу хана, а серебро улетит в небеса))
Наблюдательный вон тоже в металл на 99% зашел, по все видимости. Теперь ровно хбебегаву тут топит.
Если раньше его еще читать можно было, умные мысли проскакивали. То теперь в хбебегав #2 превратился.
Востаннє редагувалось vladus17
в П'ят 27 бер, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:25
vladus17 написав: Frant написав: vladus17 написав:
Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла.
Навпаки.
Раз попит впав - значить, золото повинно подешевшати!.
Так точно. Вы не так поняли, или я не так выразился. Перефразирую.
Изза резкого подорожания цен на золото в Январе месяце , породажи ювелирных изделий упали на 50%.
Сейчас высокая цена + карантин, + сотни тысяч больных/мертвых. Все факторы против золота.
Куда пойдут деньги наличные или из акций? Если начнётся инфляция, а всё идёт к этому, то сложно придумать что-то лучшее, чем золото. В 90-е инфляция шарашила, но чтобы купить обручальное кольцо, надо было взять справку из ЗАГСа.
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Richi
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:33
Richi написав:
Куда пойдут деньги наличные или из акций? Если начнётся инфляция, а всё идёт к этому, то сложно придумать что-то лучшее, чем золото.
Изза падемии много бизнесов станет, люди потеряют работу и деньги, начнеться долговой кризис. Долги никто никому прощать не будет. Большинство номминированные в баксе.
ДумайТЕ.
Richi написав:
В 90-е инфляция шарашила, но чтобы купить обручальное кольцо, надо было взять справку из ЗАГСа.
Это у нас тут такое было. Локально, за местную валюту. То есть, если вы собрались в гривне копить, возможно и стоит пересмотреть такую стратегию сбережения.
Хотя скоро люди в ломбарды потащать свои кольца и цепи даже за гривну. Золото оно конечно красиво, но кушать то хочетЦо, а работы нЭма((
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:44
vladus17 написав: Frant написав:
Як в анекдоті "Купи слона!" - "Навщо він мені потрібен???" - "Так всі кажуть. А ти купи!!!"
Чому не гречки, не мідної електропроводки, не етилового спирту???
Чому місцева публіка приписує золоту якусь магічну силу????
Точка зрения зависит от кочки сидения. Еще Ленин когда то сказал.
Хбебегав вон за серебро уже лет 10 тут топит, и за крах бакса.
Видимо когда то 10 лет назад слил бакс и купил серебро на хаях.
Теперь у него такое мнение соответственно сформировалось. Что басу хана, а серебро улетит в небеса))
Наблюдательный вон тоже в металл на 99% зашел, по все видимости. Теперь ровно хбебегаву тут топит.
Если раньше его еще читать можно было, умные мысли проскакивали. То теперь в хбебегав #2 превратился.
За серебро я последние года 2 топил, а не 10.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:44
vladus17 написав:
Хбебегав вон за серебро уже лет 10 тут топит, и за крах бакса.
Видимо когда то 10 лет назад слил бакс и купил серебро на хаях.
Теперь у него такое мнение соответственно сформировалось. Что басу хана, а серебро улетит в небеса))
Наблюдательный вон тоже в металл на 99% зашел, по все видимости. Теперь ровно хбебегаву тут топит.
Если раньше его еще читать можно было, умные мысли проскакивали. То теперь в хбебегав #2 превратился.
Я в курсі.
Тому що сам приймав участь в цих бігах.
Давно то було.
Своєчасно вийшов.
Про результат не буду писати, інакше хтось задушиться.
А Наблюдатєльного шкода.
До 2011 він був розумним чоловіком.
Потім - застопорився на золоті, і каюк, пропала людина.
Сидить в одному човні з Хббагафом і одним веслом з одного борту весь час гребуть))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:47
vladus17 написав: artlife написав:
Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Поболевшие-безработные Китайцы с Индусами обломают весь рынок золота. Спрос уже упал на 50%, и это инфа за Январь(!) месяц. Причина - подорожание металла.
Сейчас же, на подхлебке у госуадрства деньги нужны на хлебушек да на медикаменты. Спрос снизиться еще в несколько раз, соответственно и цена следом.
Китай уже выходит из карантина, а в США только начинается бешеное печатание.
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