Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:24

Frant написав: Як в анекдоті "Купи слона!" - "Навщо він мені потрібен???" - "Так всі кажуть. А ти купи!!!"



Чому не гречки, не мідної електропроводки, не етилового спирту???



Чому місцева публіка приписує золоту якусь магічну силу???? Як в анекдоті "Купи слона!" - "Навщо він мені потрібен???" - "Так всі кажуть. А ти купи!!!"Чому не гречки, не мідної електропроводки, не етилового спирту???Чому місцева публіка приписує золоту якусь магічну силу????

Точка зрения зависит от кочки сидения. Еще Ленин когда то сказал.Хбебегав вон за серебро уже лет 10 тут топит, и за крах бакса.Видимо когда то 10 лет назад слил бакс и купил серебро на хаях.Теперь у него такое мнение соответственно сформировалось. Что басу хана, а серебро улетит в небеса))Наблюдательный вон тоже в металл на 99% зашел, по все видимости. Теперь ровно хбебегаву тут топит.Если раньше его еще читать можно было, умные мысли проскакивали. То теперь в хбебегав #2 превратился.