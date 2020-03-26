|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:54
Frant написав: vladus17 написав:
Хбебегав вон за серебро уже лет 10 тут топит, и за крах бакса.
Видимо когда то 10 лет назад слил бакс и купил серебро на хаях.
Теперь у него такое мнение соответственно сформировалось. Что басу хана, а серебро улетит в небеса))
Наблюдательный вон тоже в металл на 99% зашел, по все видимости. Теперь ровно хбебегаву тут топит.
Если раньше его еще читать можно было, умные мысли проскакивали. То теперь в хбебегав #2 превратился.
Я в курсі.
Тому що сам приймав участь в цих бігах.
Давно то було.
Своєчасно вийшов.
Про результат не буду писати, інакше хтось задушиться.
А Наблюдатєльного шкода.
До 2011 він був розумним чоловіком.
Потім - застопорився на золоті, і каюк, пропала людина.
Сидить в одному човні з Хббагафом і одним веслом з одного борту весь час гребуть))))
К чему весь этот стеб? В чем вы предлагаете сейчас держать деньги? В долларе, который будут печатать 6 трюликов? В фонде, которая рушится? В недвиге, когда наша горе-влать готовится принять закон, запрещающий выселять арендаторов-неплательщиков? Или может, на грндепозит?
Где альтернатива?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21555
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1476 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:02
hxbbgaf написав:
К чему весь этот стеб? В чем вы предлагаете сейчас держать деньги? В долларе, который будут печатать 6 трюликов? В фонде, которая рушится? В недвиге, когда наша горе-влать готовится принять закон, запрещающий выселять арендаторов-неплательщиков? Или может, на грндепозит?
Где альтернатива?
Если сейчас иметь лвиную часть сбережений в кэше (USD,Euro,Франк,Фунт, + с гривной можно поиграться, часть валюты на пике паники слить), то потом все эти прелести (золото,серебро,недвига,машина) можно купить значительно дешевле чем сейчас.
Вот и все.
Движение - это жизнь. Тоже и с капиталом надо делать.
Его надо двигать.
Если он станет (условно) -он умрет. В чем бы то не было.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1448
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:08
Вот уже опять ,все коммоды красные- Значит бакс дорожает.
Если еще пару дней назад, как здесь заметил наш уважаемый товарищь хбебегав , фючерсы на золото достигали +100$ к споту. То сейчас они уже на пару долларов ниже спота!
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1448
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|