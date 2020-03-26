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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2100210121022103 Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:54 Frant написав: vladus17 написав: Хбебегав вон за серебро уже лет 10 тут топит, и за крах бакса.

Видимо когда то 10 лет назад слил бакс и купил серебро на хаях.

Теперь у него такое мнение соответственно сформировалось. Что басу хана, а серебро улетит в небеса))



Наблюдательный вон тоже в металл на 99% зашел, по все видимости. Теперь ровно хбебегаву тут топит.



Если раньше его еще читать можно было, умные мысли проскакивали. То теперь в хбебегав #2 превратился.

Хбебегав вон за серебро уже лет 10 тут топит, и за крах бакса.Видимо когда то 10 лет назад слил бакс и купил серебро на хаях.Теперь у него такое мнение соответственно сформировалось. Что басу хана, а серебро улетит в небеса))Наблюдательный вон тоже в металл на 99% зашел, по все видимости. Теперь ровно хбебегаву тут топит.Если раньше его еще читать можно было, умные мысли проскакивали. То теперь в хбебегав #2 превратился.

Я в курсі.

Тому що сам приймав участь в цих бігах.

Давно то було.

Своєчасно вийшов.



Про результат не буду писати, інакше хтось задушиться.



А Наблюдатєльного шкода.

До 2011 він був розумним чоловіком.

Потім - застопорився на золоті, і каюк, пропала людина.

Сидить в одному човні з Хббагафом і одним веслом з одного борту весь час гребуть)))) Я в курсі.Тому що сам приймав участь в цих бігах.Давно то було.Своєчасно вийшов.Про результат не буду писати, інакше хтось задушиться.А Наблюдатєльного шкода.До 2011 він був розумним чоловіком.Потім - застопорився на золоті, і каюк, пропала людина.Сидить в одному човні з Хббагафом і одним веслом з одного борту весь час гребуть))))

К чему весь этот стеб? В чем вы предлагаете сейчас держать деньги? В долларе, который будут печатать 6 трюликов? В фонде, которая рушится? В недвиге, когда наша горе-влать готовится принять закон, запрещающий выселять арендаторов-неплательщиков? Или может, на грндепозит? Где альтернатива? К чему весь этот стеб? В чем вы предлагаете сейчас держать деньги? В долларе, который будут печатать 6 трюликов? В фонде, которая рушится? В недвиге, когда наша горе-влать готовится принять закон, запрещающий выселять арендаторов-неплательщиков? Или может, на грндепозит?Где альтернатива? hxbbgaf Повідомлень: 21555 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1476 раз. Подякували: 2193 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:02 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: К чему весь этот стеб? В чем вы предлагаете сейчас держать деньги? В долларе, который будут печатать 6 трюликов? В фонде, которая рушится? В недвиге, когда наша горе-влать готовится принять закон, запрещающий выселять арендаторов-неплательщиков? Или может, на грндепозит? Где альтернатива? К чему весь этот стеб? В чем вы предлагаете сейчас держать деньги? В долларе, который будут печатать 6 трюликов? В фонде, которая рушится? В недвиге, когда наша горе-влать готовится принять закон, запрещающий выселять арендаторов-неплательщиков? Или может, на грндепозит?Где альтернатива?



Если сейчас иметь лвиную часть сбережений в кэше (USD,Euro,Франк,Фунт, + с гривной можно поиграться, часть валюты на пике паники слить), то потом все эти прелести (золото,серебро,недвига,машина) можно купить значительно дешевле чем сейчас.

Вот и все.



Движение - это жизнь. Тоже и с капиталом надо делать.

Его надо двигать.

Если он станет (условно) -он умрет. В чем бы то не было. Если сейчас иметь лвиную часть сбережений в кэше (USD,Euro,Франк,Фунт, + с гривной можно поиграться, часть валюты на пике паники слить), то потом все эти прелести (золото,серебро,недвига,машина) можно купить значительно дешевле чем сейчас.Вот и все.Движение - это жизнь. Тоже и с капиталом надо делать.Его надо двигать.Если он станет (условно) -он умрет. В чем бы то не было. vladus17 Повідомлень: 1448 З нами з: 21.03.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:08 Вот уже опять ,все коммоды красные- Значит бакс дорожает.

Если еще пару дней назад, как здесь заметил наш уважаемый товарищь хбебегав , фючерсы на золото достигали +100$ к споту. То сейчас они уже на пару долларов ниже спота! vladus17 Повідомлень: 1448 З нами з: 21.03.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2100210121022103 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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