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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:54
Frant написав: vladus17 написав:
Хбебегав вон за серебро уже лет 10 тут топит, и за крах бакса.
Видимо когда то 10 лет назад слил бакс и купил серебро на хаях.
Теперь у него такое мнение соответственно сформировалось. Что басу хана, а серебро улетит в небеса))
Наблюдательный вон тоже в металл на 99% зашел, по все видимости. Теперь ровно хбебегаву тут топит.
Если раньше его еще читать можно было, умные мысли проскакивали. То теперь в хбебегав #2 превратился.
Я в курсі.
Тому що сам приймав участь в цих бігах.
Давно то було.
Своєчасно вийшов.
Про результат не буду писати, інакше хтось задушиться.
А Наблюдатєльного шкода.
До 2011 він був розумним чоловіком.
Потім - застопорився на золоті, і каюк, пропала людина.
Сидить в одному човні з Хббагафом і одним веслом з одного борту весь час гребуть))))
К чему весь этот стеб? В чем вы предлагаете сейчас держать деньги? В долларе, который будут печатать 6 трюликов? В фонде, которая рушится? В недвиге, когда наша горе-влать готовится принять закон, запрещающий выселять арендаторов-неплательщиков? Или может, на грндепозит?
Где альтернатива?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:02
hxbbgaf написав:
К чему весь этот стеб? В чем вы предлагаете сейчас держать деньги? В долларе, который будут печатать 6 трюликов? В фонде, которая рушится? В недвиге, когда наша горе-влать готовится принять закон, запрещающий выселять арендаторов-неплательщиков? Или может, на грндепозит?
Где альтернатива?
Если сейчас иметь лвиную часть сбережений в кэше (USD,Euro,Франк,Фунт, + с гривной можно поиграться, часть валюты на пике паники слить), то потом все эти прелести (золото,серебро,недвига,машина) можно купить значительно дешевле чем сейчас.
Вот и все.
Движение - это жизнь. Тоже и с капиталом надо делать.
Его надо двигать.
Если он станет (условно) -он умрет. В чем бы то не было.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:08
Вот уже опять ,все коммоды красные- Значит бакс дорожает.
Если еще пару дней назад, как здесь верно заметил наш уважаемый товарищь хбебегав , фючерсы на золото достигали +100$ к споту. То сейчас они уже на пару долларов ниже спота!
Фючерс 1615. Спот 1618.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:18
Richi написав:
я правильно понял
Ну, как то так...
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:27
Richi написав: artlife написав:
Как только кризис пойдет на спад, цена золота упадет до 1200-1300.
Думаете может упасть на 90% ?
Сейчас 1600, будет 1200-1300. Процентов на 20.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:38
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
К чему весь этот стеб? В чем вы предлагаете сейчас держать деньги? В долларе, который будут печатать 6 трюликов? В фонде, которая рушится? В недвиге, когда наша горе-влать готовится принять закон, запрещающий выселять арендаторов-неплательщиков? Или может, на грндепозит?
Где альтернатива?
Если сейчас иметь лвиную часть сбережений в кэше (USD,Euro,Франк,Фунт, + с гривной можно поиграться, часть валюты на пике паники слить), то потом все эти прелести (золото,серебро,недвига,машина) можно купить значительно дешевле чем сейчас.
Вот и все.
Движение - это жизнь. Тоже и с капиталом надо делать.
Его надо двигать.
Если он станет (условно) -он умрет. В чем бы то не было.
Здесь я с Вами полностью согласен!
Пытаюсь то же донести эту мысль, жуки кричат - золото наше все!
Ну посмотрим...
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:47
Инфляция должна быть,
Я тут с многими соглашусь.
Инфляция есть обесценивания валют, при чем всех, не только долл.
Расти должно все что не росло, или то что уже упало.
Золото и так на максимуме, оно из- за того что блестит уже впитало в себя всевозможные риски...
Мое мнение, пока будет шарахаться на текущих уровнях ( 1500-1800), при росте экономики сползет в 1100-1300...
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VitaliyN
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:01
Frant написав:
А Наблюдатєльного шкода.
До 2011 він був розумним чоловіком.
Потім - застопорився на золоті, і каюк, пропала людина.
Сидить в одному човні з Хббагафом і одним веслом з одного борту весь час гребуть))))
Франт, вы на этой ветке не были уже со времён Кузера, поэтому понятия не имеете что я последние 6-7 лет был категорическим противником золота. По причине того что в экономике США дела шли неплохо, и золоту светила дорога только вниз.
И оно так и получилось Тут есть много свидетелей этому...
Но ветер никогда не дует в одну сторону. А я стараюсь против него не ходить, и за экономикой США, где варится цена золота, слежу довольно плотно.
Так вот, меньше чем год назад, при курсе 1280, когда только пошли намёки что ФРС ставку повышать уже не будет, а всё будет наоборот, потому что в штатах начинаются неважные дела, я своё мнение изменил ровно на 180*.
И я об этом тогда написал, что золото может изменить тренд.
С того времени оно выросло уже на $350.
Я золотом не спекулирую, как тут некоторые, и мне абсолютно по барабану будут его покупать или нет...Пишу о том что вижу. Будут причины для падения, буду и о них писать, Не впервой. Но пока этих причин нет. Даже на горизонте....
А пропал я или нет, посмотрим чуть позже. Вы, кажись, вложились в недвигу?
Как бы так не получилось, что со временем, владельцы бетона не будут знать кому и как его спихнуть...
Ведь времена наступают смутные....
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