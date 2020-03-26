Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:01

Frant написав: А Наблюдатєльного шкода.

До 2011 він був розумним чоловіком.

Потім - застопорився на золоті, і каюк, пропала людина.

Сидить в одному човні з Хббагафом і одним веслом з одного борту весь час гребуть)))) А Наблюдатєльного шкода.До 2011 він був розумним чоловіком.Потім - застопорився на золоті, і каюк, пропала людина.Сидить в одному човні з Хббагафом і одним веслом з одного борту весь час гребуть))))

Франт, вы на этой ветке не были уже со времён Кузера, поэтому понятия не имеете что я последние 6-7 лет был категорическим противником золота. По причине того что в экономике США дела шли неплохо, и золоту светила дорога только вниз.И оно так и получилось Тут есть много свидетелей этому...Но ветер никогда не дует в одну сторону. А я стараюсь против него не ходить, и за экономикой США, где варится цена золота, слежу довольно плотно.Так вот, меньше чем год назад, при курсе 1280, когда только пошли намёки что ФРС ставку повышать уже не будет, а всё будет наоборот, потому что в штатах начинаются неважные дела, я своё мнение изменил ровно на 180*.И я об этом тогда написал, что золото может изменить тренд.С того времени оно выросло уже на $350.Я золотом не спекулирую, как тут некоторые, и мне абсолютно по барабану будут его покупать или нет...Пишу о том что вижу. Будут причины для падения, буду и о них писать, Не впервой. Но пока этих причин нет. Даже на горизонте....А пропал я или нет, посмотрим чуть позже. Вы, кажись, вложились в недвигу?Как бы так не получилось, что со временем, владельцы бетона не будут знать кому и как его спихнуть...Ведь времена наступают смутные....