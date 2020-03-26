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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:56
Richi написав: VitaliyN написав:
Мое мнение, пока будет шарахаться на текущих уровнях ( 1500-1800), при росте экономики сползет в 1100-1300...
Вы доживите сначала до роста экономики. Все понимают, что будет хреново и только расходятся во мнении - насколько. Золото - это ковчег. А ковчег надо строить до того, как начался шторм. Вы сомневаетесь в начале шторма?
В каком нахрен начале??? Уже!!!
Поэтому и строить поздно . Поэтому и металл * Ваш дьявольский* стоит 1600 , а не 300,400,500.
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VitaliyN
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:03
Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?
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VitaliyN
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:05
Как там дела у Волгаря ? Прикупает Газпром и Сбер на низах ? Или дно еще впереди ? )
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tumos
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:11
tumos написав:
Как там дела у Волгаря ? Прикупает Газпром и Сбер на низах ? Или дно еще впереди ? )
Так он же уже все купил на тех низах, ну которые верхами оказались!
Хотя может уже рапродался по текущим ценам, что бы потом купить на следующих низах???
Смех и грех
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VitaliyN
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