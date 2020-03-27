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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2102210321042105 Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:45 наблюдательный написав: VitaliyN написав: Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !

Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...

Как Вам предложение? Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...Как Вам предложение?

Никак. Дело ведь не в инвестировании, с целью получения прибыли.

А дело в сохранении заработанного...

У каждого свои планы... Никак. Дело ведь не в инвестировании, с целью получения прибыли.А дело в сохранении заработанного...У каждого свои планы...

Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.

И задача тут одна.

Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.

Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного??? Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.И задача тут одна.Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного??? Востаннє редагувалось VitaliyN в П'ят 27 бер, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз. VitaliyN Повідомлень: 84 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:48 VitaliyN написав: Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...

За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???

К жукам обращаюсь!

Я ж тут профан... Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???К жукам обращаюсь!Я ж тут профан...

На Виолити есть, разных номиналов. На Виолити есть, разных номиналов. artlife Повідомлень: 293 З нами з: 07.10.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:07 VitaliyN написав: Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...

За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???

К жукам обращаюсь!

Я ж тут профан... Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???К жукам обращаюсь!Я ж тут профан...

finance.ua-банковские металлы-заявки физ,лиц finance.ua-банковские металлы-заявки физ,лиц "где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир) heineken Повідомлень: 124 З нами з: 10.12.14 Подякував: 212 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:18 VitaliyN написав: Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.

И задача тут одна.

Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.

Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного??? Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.И задача тут одна.Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного???

Инвести́ции (англ. Investment), это размещение капитала с целью получения прибыли. Владение золотом, как правило, прибыли не даёт, если оно не есть средством для регулярной торговли. Оно только может сохранить деньги от инфляции. Поэтому назвать это инвестицией можно с большой натяжкой.

Для биржевиков и торгующих под мостами это может и инвестиция.

Для остальных нет. Потому что при инфляции растёт цена не только на золото, но и на все товары, и ещё не известно сколько тех харчей можно будет купить потом. Инвести́ции (англ. Investment), это размещение капитала с целью получения прибыли. Владение золотом, как правило, прибыли не даёт, если оно не есть средством для регулярной торговли. Оно только может сохранить деньги от инфляции. Поэтому назвать это инвестицией можно с большой натяжкой.Для биржевиков и торгующих под мостами это может и инвестиция.Для остальных нет. Потому что при инфляции растёт цена не только на золото, но и на все товары, и ещё не известно сколько тех харчей можно будет купить потом. наблюдательный

Повідомлень: 3550 З нами з: 29.04.09 Подякував: 89 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:37 VitaliyN написав: Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...

Как Вам предложение? Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...Как Вам предложение?

Отличное предложение.

Мой вариант: ближайшие 2 года нихрена не делать! Шлифовать свой бизнес, тратить свободное время на то что раньше не успевал сделать, дорабатывать что не доработано, максимально сократить расходы и сохранить имеющееся.

Ваш вариант на ближайшие 2 года? Отличное предложение.Мой вариант: ближайшие 2 года нихрена не делать! Шлифовать свой бизнес, тратить свободное время на то что раньше не успевал сделать, дорабатывать что не доработано, максимально сократить расходы и сохранить имеющееся.Ваш вариант на ближайшие 2 года? Richi Повідомлень: 1369 З нами з: 25.09.08 Подякував: 565 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:42 VitaliyN написав: Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !

Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...

Как Вам предложение? Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...Как Вам предложение?



Интересное предложение. Могу поддержать

Все варианты не соглашусь здесь представить, но в личку - без проблем. Интересное предложение. Могу поддержатьВсе варианты не соглашусь здесь представить, но в личку - без проблем. Astacus Повідомлень: 68 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2102210321042105 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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