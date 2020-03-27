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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:45
наблюдательный написав: VitaliyN написав:
Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?
Никак. Дело ведь не в инвестировании, с целью получения прибыли.
А дело в сохранении заработанного...
У каждого свои планы...
Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.
И задача тут одна.
Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.
Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного???
Востаннє редагувалось VitaliyN
в П'ят 27 бер, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:48
VitaliyN написав:
Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...
За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???
К жукам обращаюсь!
Я ж тут профан...
На Виолити есть, разных номиналов.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:07
VitaliyN написав:
Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...
За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???
К жукам обращаюсь!
Я ж тут профан...
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:18
VitaliyN написав:
Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.
И задача тут одна.
Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.
Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного???
Инвести́ции (англ. Investment), это размещение капитала с целью получения прибыли. Владение золотом, как правило, прибыли не даёт, если оно не есть средством для регулярной торговли. Оно только может сохранить деньги от инфляции. Поэтому назвать это инвестицией можно с большой натяжкой.
Для биржевиков и торгующих под мостами это может и инвестиция.
Для остальных нет. Потому что при инфляции растёт цена не только на золото, но и на все товары, и ещё не известно сколько тех харчей можно будет купить потом.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:37
VitaliyN написав:
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?
Отличное предложение.
Мой вариант: ближайшие 2 года нихрена не делать! Шлифовать свой бизнес, тратить свободное время на то что раньше не успевал сделать, дорабатывать что не доработано, максимально сократить расходы и сохранить имеющееся.
Ваш вариант на ближайшие 2 года?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:42
VitaliyN написав:
Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?
Интересное предложение. Могу поддержать
Все варианты не соглашусь здесь представить, но в личку - без проблем.
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