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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2102210321042105
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:45

  наблюдательный написав:
  VitaliyN написав:Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?

Никак. Дело ведь не в инвестировании, с целью получения прибыли.
А дело в сохранении заработанного...
У каждого свои планы...

Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.
И задача тут одна.
Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.
Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного???
Востаннє редагувалось VitaliyN в П'ят 27 бер, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:48

  VitaliyN написав:Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...
За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???
К жукам обращаюсь!
Я ж тут профан...

На Виолити есть, разных номиналов. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:07

  VitaliyN написав:Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...
За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???
К жукам обращаюсь!
Я ж тут профан...

finance.ua-банковские металлы-заявки физ,лиц
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:18

  VitaliyN написав:Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.
И задача тут одна.
Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.
Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного???

Инвести́ции (англ. Investment), это размещение капитала с целью получения прибыли. Владение золотом, как правило, прибыли не даёт, если оно не есть средством для регулярной торговли. Оно только может сохранить деньги от инфляции. Поэтому назвать это инвестицией можно с большой натяжкой.
Для биржевиков и торгующих под мостами это может и инвестиция.
Для остальных нет. Потому что при инфляции растёт цена не только на золото, но и на все товары, и ещё не известно сколько тех харчей можно будет купить потом.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:37

  VitaliyN написав:Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?

Отличное предложение.
Мой вариант: ближайшие 2 года нихрена не делать! Шлифовать свой бизнес, тратить свободное время на то что раньше не успевал сделать, дорабатывать что не доработано, максимально сократить расходы и сохранить имеющееся.
Ваш вариант на ближайшие 2 года?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:42

  VitaliyN написав:Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?


Интересное предложение. Могу поддержать :)
Все варианты не соглашусь здесь представить, но в личку - без проблем.
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