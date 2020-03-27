|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:45
наблюдательный написав: VitaliyN написав:
Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?
Никак. Дело ведь не в инвестировании, с целью получения прибыли.
А дело в сохранении заработанного...
У каждого свои планы...
Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.
И задача тут одна.
Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.
Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного???
Востаннє редагувалось VitaliyN
в П'ят 27 бер, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:48
VitaliyN написав:
Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...
За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???
К жукам обращаюсь!
Я ж тут профан...
На Виолити есть, разных номиналов.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:07
VitaliyN написав:
Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...
За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???
К жукам обращаюсь!
Я ж тут профан...
finance.ua-банковские металлы-заявки физ,лиц
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
-
heineken
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:18
VitaliyN написав:
Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.
И задача тут одна.
Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.
Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного???
Инвести́ции (англ. Investment), это размещение капитала с целью получения прибыли. Владение золотом, как правило, прибыли не даёт, если оно не есть средством для регулярной торговли. Оно только может сохранить деньги от инфляции. Поэтому назвать это инвестицией можно с большой натяжкой.
Для биржевиков и торгующих под мостами это может и инвестиция.
Для остальных нет. Потому что при инфляции растёт цена не только на золото, но и на все товары, и ещё не известно сколько тех харчей можно будет купить потом.
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3552
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:37
VitaliyN написав:
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?
Отличное предложение.
Мой вариант: ближайшие 2 года нихрена не делать! Шлифовать свой бизнес, тратить свободное время на то что раньше не успевал сделать, дорабатывать что не доработано, максимально сократить расходы и сохранить имеющееся.
Ваш вариант на ближайшие 2 года?
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1369
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:42
VitaliyN написав:
Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?
Интересное предложение. Могу поддержать
Все варианты не соглашусь здесь представить, но в личку - без проблем.
-
Astacus
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 15.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:48
[b]наблюдательный
Инвестиции в слитки это один из самых надежных способов накопить себе в Украине пенсионный капитал. Пока ты молод и здоров, то торговать нужно не золотыми слитками, это очень низкодоходное дело в краткосрочной перспективе. Если ты наемный работник, то надеяться на социальную пенсию абсолютно бесперспективно, а реальная страховая в ближайшие лет 20 у нас не заработает, а если и заработает, то это будет очередная пирамида. Собирать на старость в квартирах, машинах или попугаях смысла нет. По любому накапливать в золоте выгоднее чем в баксах. Это один из примеров инвестиций в золотые слитки, не связанный с их непрерывной куплей-продажей.
-
Alex56
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 22.04.09
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:01
Согласен.
Хоть ничего не заработаешь, но ничего и не потеряешь....
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3552
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:04
Alex56
Проблема, что само по себе золото не приносит доход. Значит, чтобы жить 20 лет на пенсии на это золото, не снижая качества жизни, нужно в течение 20 лет откладывать ежемесячно такую же сумму, которую расходуешь на себя в молодости. На самом деле, у работающего человека меньше времени и возможностей со вкусом потратить эти деньги, а у пенсионера - море времени и возможностей и геронтология стоит очень дорого, поэтому денег нужно больше чем в молодости. Имея достаточно средств и желание, сейчас можно поддерживать тело до 80-90 лет в активном состоянии. Поэтому накопления должны капитализироваться. Даже тот кто может откладывать 90% своего дохода на пенсию, тем более не станет вкладывать все в золото, т.к. не будет капитализации. Ну а того, кто откладывает только 10% - в старости ждет существенно снижение качества жизни, что ни хорошо, ни плохо само по себе, но зачем же еще в молодости так низко ставить себе планку?
-
Astacus
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 15.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:26
Astacus написав:Alex56
Проблема, что само по себе золото не приносит доход. Значит, чтобы жить 20 лет на пенсии на это золото, не снижая качества жизни, нужно в течение 20 лет откладывать ежемесячно такую же сумму, которую расходуешь на себя в молодости. На самом деле, у работающего человека меньше времени и возможностей со вкусом потратить эти деньги, а у пенсионера - море времени и возможностей и геронтология стоит очень дорого, поэтому денег нужно больше чем в молодости. Имея достаточно средств и желание, сейчас можно поддерживать тело до 80-90 лет в активном состоянии. Поэтому накопления должны капитализироваться. Даже тот кто может откладывать 90% своего дохода на пенсию, тем более не станет вкладывать все в золото, т.к. не будет капитализации. Ну а того, кто откладывает только 10% - в старости ждет существенно снижение качества жизни, что ни хорошо, ни плохо само по себе, но зачем же еще в молодости так низко ставить себе планку?
Если позволите, то пару замечаний:
1. Золото, на перспективу, более привлекательно чем любые деньги в матрасе, а сейчас и в банке.
2. При большем количестве свободного времени, пенсионеры тратят денег намного меньше чем молодые. Последние модели айфонов не покупают. Дорогие шмотки и машины тоже. Меньше пьют алкоголь, меньше курят и меньше девок по куршавелям возят. Правда чаще в аптеки ходят....
Думаю что если 30-35% от дохода откладывать на старость, то этого должно хватить не в ущерб молодости...
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3552
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|