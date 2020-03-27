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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:10
наблюдательный
1) согласен, но это не противоречит моему тезису об отсутствии капитализации. Я не имел в виду матрац.
2) я в свое время узнал о всех кайфах секс-туризма именно от пенсионеров
также к старости удобнее жить в доме с хорошим климатом, желательно иметь дом на зиму и на лето в разных регионах. Организм становится требовательнее. Медицина очень дорогая везде. Кто может позволить, наоборот к старости превращаются в сибаритов.
Вы декларируете, какова есть жизнь пенсионеров, но это не значит что они именно к этому стремятся. У кого есть возможность, по наблюдениям за знакомыми, - щеголяют не хуже молодых. Я пару раз был в Висбадене, его называют городом миллионеров на пенсии (не люблю ярлыки, но так будет понятнее). Счастливые доброжелательные люди, ничем не лучше и не хуже, чем в других местах. Но молодому человеку стоит поехать в такое место как Висбаден и заложить себе еще в молодости модель "правильной" старости, чтобы сознательно и бессознательно к такому стремиться. Это точно лучше, чем считывать "модели страданий" со своих бабушек и дедушек. Образ старости - это как маяк, есть к чему стремиться, а каждый пусть выберет свой маяк по-душе и взвешивает в каждый момент времени: принимаемое решение приближает его к маяку или отдаляет.
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Astacus
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:29
наблюдательный написав: VitaliyN написав:
Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.
И задача тут одна.
Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.
Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного???
Инвести́ции (англ. Investment), это размещение капитала с целью получения прибыли. Владение золотом, как правило, прибыли не даёт, если оно не есть средством для регулярной торговли. Оно только может сохранить деньги от инфляции. Поэтому назвать это инвестицией можно с большой натяжкой.
Для биржевиков и торгующих под мостами это может и инвестиция.
Для остальных нет. Потому что при инфляции растёт цена не только на золото, но и на все товары, и ещё не известно сколько тех харчей можно будет купить потом.
В общем, тут все понятно, бегайте ищите слитки, только вряд ли их Вам в гроб кто- то положет....
Печалька...
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VitaliyN
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:42
heineken написав: VitaliyN написав:
Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...
За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???
К жукам обращаюсь!
Я ж тут профан...
finance.ua-банковские металлы-заявки физ,лиц
Что Вы все умничаете...
Ни один золотой жук , который, как декларирует на этой ветке, не назвал цены по которой в Киеве можно купи 100 гр слиток, или хотя бы по какой цене последний раз покупал... Или у нас тут все жуки фейк???
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VitaliyN
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:56
VitaliyN написав:
Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !
Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...
Как Вам предложение?
Я в ожидании Вашего плана инвестирования. Я свой представил - Ваша очередь.
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Richi
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:57
VitaliyN написав:
Или у нас тут все жуки фейк???
Ваше обращение к Жукам, напомнило Дюймовочку. "Господа, состоятельные кроты!.." - такое было там обращение.
Прошу прощения, если кто примет на свой счет, но я без сарказма и злобы к кому-либо: до определенной меры жертв ради золота и веса в кубышке - это вообще не жуки, а в лучшем случае, личинки. А присутствие на форуме - совсем не является критерием
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Astacus
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:23
Richi написав:
Я в ожидании Вашего плана инвестирования. Я свой представил - Ваша очередь.
Из Вашего плана не следует критерий оценки его доходности. Видите, даже в таких вопроосах важна единая мера стоимости
Я, например, думал показать на земкадастре конкретные объекты из фонда держмайна с реальной суммой покупки в грн. А также на прошлой неделе (от нечего делать на карантине - бывает и так) вложил свои средства в компанию человека, которому доверяю, испытывающую острый дефицит ликвидности в виду изначального отсутствия у него средств на развитие. Получил над ней управление и знаю, что сделаю ее прибыльной, выведу ее на другой уровень и человека этого научу работать по моей модели. Для меня это скорее даже игра, чем инвестиция, и возможность обкатать свои модели бизнеса. Но это не полноценный бизнес, хоть разумеется, и не пассивная инвестиция, но принесет она больше 100 процентов годовых.
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Astacus
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Додано: Суб 28 бер, 2020 00:21
Все уже обкатоно, мамама, мам мамино мам мио
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VitaliyN
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Додано: Суб 28 бер, 2020 00:32
VitaliyN написав:
Все уже обкатоно, мамама, мам мамино мам мио
Всего лишь на всего!!!
Зонлотые
Жуки , они крысы.... Крысы убегут с корабля, а корабль плывет...
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VitaliyN
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