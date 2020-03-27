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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2103210421052106 Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:10 наблюдательный

1) согласен, но это не противоречит моему тезису об отсутствии капитализации. Я не имел в виду матрац.

2) я в свое время узнал о всех кайфах секс-туризма именно от пенсионеров

также к старости удобнее жить в доме с хорошим климатом, желательно иметь дом на зиму и на лето в разных регионах. Организм становится требовательнее. Медицина очень дорогая везде. Кто может позволить, наоборот к старости превращаются в сибаритов.



Вы декларируете, какова есть жизнь пенсионеров, но это не значит что они именно к этому стремятся. У кого есть возможность, по наблюдениям за знакомыми, - щеголяют не хуже молодых. Я пару раз был в Висбадене, его называют городом миллионеров на пенсии (не люблю ярлыки, но так будет понятнее). Счастливые доброжелательные люди, ничем не лучше и не хуже, чем в других местах. Но молодому человеку стоит поехать в такое место как Висбаден и заложить себе еще в молодости модель "правильной" старости, чтобы сознательно и бессознательно к такому стремиться. Это точно лучше, чем считывать "модели страданий" со своих бабушек и дедушек. Образ старости - это как маяк, есть к чему стремиться, а каждый пусть выберет свой маяк по-душе и взвешивает в каждый момент времени: принимаемое решение приближает его к маяку или отдаляет. 1) согласен, но это не противоречит моему тезису об отсутствии капитализации. Я не имел в виду матрац.2) я в свое время узнал о всех кайфах секс-туризма именно от пенсионеровтакже к старости удобнее жить в доме с хорошим климатом, желательно иметь дом на зиму и на лето в разных регионах. Организм становится требовательнее. Медицина очень дорогая везде. Кто может позволить, наоборот к старости превращаются в сибаритов.Вы декларируете, какова есть жизнь пенсионеров, но это не значит что они именно к этому стремятся. У кого есть возможность, по наблюдениям за знакомыми, - щеголяют не хуже молодых. Я пару раз был в Висбадене, его называют городом миллионеров на пенсии (не люблю ярлыки, но так будет понятнее). Счастливые доброжелательные люди, ничем не лучше и не хуже, чем в других местах. Но молодому человеку стоит поехать в такое место как Висбаден и заложить себе еще в молодости модель "правильной" старости, чтобы сознательно и бессознательно к такому стремиться. Это точно лучше, чем считывать "модели страданий" со своих бабушек и дедушек. Образ старости - это как маяк, есть к чему стремиться, а каждый пусть выберет свой маяк по-душе и взвешивает в каждый момент времени: принимаемое решение приближает его к маяку или отдаляет. Astacus Повідомлень: 72 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:29 наблюдательный написав: VitaliyN написав: Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.

И задача тут одна.

Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.

Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного??? Покупка слитков- это инвестирование в слитки!!! Вы тут не путайте.И задача тут одна.Через время из того что купили, прикинуть сколько кило харчей получилось... Ну или квартир, машин, детям приданного в эквиваленте и т.д.Или просто любоваться слитками до гроба- это у Вас сохранение заработанного???

Инвести́ции (англ. Investment), это размещение капитала с целью получения прибыли. Владение золотом, как правило, прибыли не даёт, если оно не есть средством для регулярной торговли. Оно только может сохранить деньги от инфляции. Поэтому назвать это инвестицией можно с большой натяжкой.

Для биржевиков и торгующих под мостами это может и инвестиция.

Для остальных нет. Потому что при инфляции растёт цена не только на золото, но и на все товары, и ещё не известно сколько тех харчей можно будет купить потом. Инвести́ции (англ. Investment), это размещение капитала с целью получения прибыли. Владение золотом, как правило, прибыли не даёт, если оно не есть средством для регулярной торговли. Оно только может сохранить деньги от инфляции. Поэтому назвать это инвестицией можно с большой натяжкой.Для биржевиков и торгующих под мостами это может и инвестиция.Для остальных нет. Потому что при инфляции растёт цена не только на золото, но и на все товары, и ещё не известно сколько тех харчей можно будет купить потом.

В общем, тут все понятно, бегайте ищите слитки, только вряд ли их Вам в гроб кто- то положет....

Печалька... В общем, тут все понятно, бегайте ищите слитки, только вряд ли их Вам в гроб кто- то положет....Печалька... VitaliyN Повідомлень: 88 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:42 heineken написав: VitaliyN написав: Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...

За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???

К жукам обращаюсь!

Я ж тут профан... Я так понимаю, в Украине все слитки выгорели...За сколько нынче вот можно купить 100 гр ???К жукам обращаюсь!Я ж тут профан...

finance.ua-банковские металлы-заявки физ,лиц finance.ua-банковские металлы-заявки физ,лиц

Что Вы все умничаете...

Ни один золотой жук , который, как декларирует на этой ветке, не назвал цены по которой в Киеве можно купи 100 гр слиток, или хотя бы по какой цене последний раз покупал... Или у нас тут все жуки фейк??? Что Вы все умничаете...Ни один золотой жук , который, как декларирует на этой ветке, не назвал цены по которой в Киеве можно купи 100 гр слиток, или хотя бы по какой цене последний раз покупал... Или у нас тут все жуки фейк??? VitaliyN Повідомлень: 88 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:56 VitaliyN написав: Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !

Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...

Как Вам предложение? Уважаемые жуки , у кого есть желание поспорить на интерес, ну или на бутылку хорошего вискаря !Вы предложите Свой вариант инвестирования, я свой ... Возьмем период года два... И посмотрим...Как Вам предложение?

Я в ожидании Вашего плана инвестирования. Я свой представил - Ваша очередь. Я в ожидании Вашего плана инвестирования. Я свой представил - Ваша очередь. Richi Повідомлень: 1373 З нами з: 25.09.08 Подякував: 565 раз. Подякували: 487 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:57 VitaliyN написав: Или у нас тут все жуки фейк??? Или у нас тут все жуки фейк???



Ваше обращение к Жукам, напомнило Дюймовочку. "Господа, состоятельные кроты!.." - такое было там обращение.



Прошу прощения, если кто примет на свой счет, но я без сарказма и злобы к кому-либо: до определенной меры жертв ради золота и веса в кубышке - это вообще не жуки, а в лучшем случае, личинки. А присутствие на форуме - совсем не является критерием Ваше обращение к Жукам, напомнило Дюймовочку. "Господа, состоятельные кроты!.." - такое было там обращение.Прошу прощения, если кто примет на свой счет, но я без сарказма и злобы к кому-либо: до определенной меры жертв ради золота и веса в кубышке - это вообще не жуки, а в лучшем случае, личинки. А присутствие на форуме - совсем не является критерием Astacus Повідомлень: 72 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:23 Richi написав:

Я в ожидании Вашего плана инвестирования. Я свой представил - Ваша очередь. Я в ожидании Вашего плана инвестирования. Я свой представил - Ваша очередь.



Из Вашего плана не следует критерий оценки его доходности. Видите, даже в таких вопроосах важна единая мера стоимости



Я, например, думал показать на земкадастре конкретные объекты из фонда держмайна с реальной суммой покупки в грн. А также на прошлой неделе (от нечего делать на карантине - бывает и так) вложил свои средства в компанию человека, которому доверяю, испытывающую острый дефицит ликвидности в виду изначального отсутствия у него средств на развитие. Получил над ней управление и знаю, что сделаю ее прибыльной, выведу ее на другой уровень и человека этого научу работать по моей модели. Для меня это скорее даже игра, чем инвестиция, и возможность обкатать свои модели бизнеса. Но это не полноценный бизнес, хоть разумеется, и не пассивная инвестиция, но принесет она больше 100 процентов годовых. Из Вашего плана не следует критерий оценки его доходности. Видите, даже в таких вопроосах важна единая мера стоимостиЯ, например, думал показать на земкадастре конкретные объекты из фонда держмайна с реальной суммой покупки в грн. А также на прошлой неделе (от нечего делать на карантине - бывает и так) вложил свои средства в компанию человека, которому доверяю, испытывающую острый дефицит ликвидности в виду изначального отсутствия у него средств на развитие. Получил над ней управление и знаю, что сделаю ее прибыльной, выведу ее на другой уровень и человека этого научу работать по моей модели. Для меня это скорее даже игра, чем инвестиция, и возможность обкатать свои модели бизнеса. Но это не полноценный бизнес, хоть разумеется, и не пассивная инвестиция, но принесет она больше 100 процентов годовых. Astacus Повідомлень: 72 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 00:21 Все уже обкатоно, мамама, мам мамино мам мио VitaliyN Повідомлень: 88 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 00:32 VitaliyN написав: Все уже обкатоно, мамама, мам мамино мам мио Все уже обкатоно, мамама, мам мамино мам мио

Всего лишь на всего!!!

Зонлотые

Жуки , они крысы.... Крысы убегут с корабля, а корабль плывет... Всего лишь на всего!!!ЗонлотыеЖуки , они крысы.... Крысы убегут с корабля, а корабль плывет... VitaliyN Повідомлень: 88 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 06:58 Кілька сторінок назад писали, що НБУ перестав працювати з фізособами. А як щодо архістратигів? Вони зобов'язані їх викупити? Чи пофігу? kotyk222 Повідомлень: 122 З нами з: 12.09.14 Подякував: 31 раз. Подякували: 67 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 08:33 VitaliyN написав: Все уже обкатоно, мамама, мам мамино мам мио Все уже обкатоно, мамама, мам мамино мам мио

Ну так себе, план инвестиций. Это на него Вы хотели спорить? Ну так себе, план инвестиций. Это на него Вы хотели спорить? Richi Повідомлень: 1373 З нами з: 25.09.08 Подякував: 565 раз. Подякували: 487 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2103210421052106 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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