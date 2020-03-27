Додано: Суб 28 бер, 2020 10:08

Очень показательно, что большинство видит своим оплотом в этом кризисе - бизнес, т.е. способность генерировать добавленную стоимость, а не капитал. Люди, которые к этому имеют какое-то отношение, испытывают некий оптимизм на фоне своего окружения.



Почему же, в это же самое время, похожий оптимизм испытывают крупные игроки и корпорации, твердо знающие, что именно за счет небольшого частного бизнеса смогут поживиться?



Я имею удовольствие работать и общаться с представителями обоих классов, по роду основного занятия (на что уходит больше всего моего времени), принадлежа ко второй группе, но при этом больше симпатизируя первым. Я предупредил даже сотрудников, чтобы никого не добивали из мелких клиентов и не забирали их доли рынка, пока тех еще покрывают Кофейс или Гермес. Только я знаю как оценивают риски эти страховщики - они давно уже перестали выполнять свою миссию - снимать коммерческие риски с клиентов, а стали типичными паразитами, с задачей не неся риска повышать доходность. И эти паразиты прикончат мелкий бизнес, просто массово отзывая покрытия.



Так вот, к чему это я. Сейчас прекрасное время для перестройки мышления первых в том направлении, что пришло время не защищаться от глобальных игроков, а атаковать их. Если бы меня сейчас, как в фильме, выбросили на улицу без гроша, то я бы реализовывал именно эту стратегию, как бизнесмен.

Ну и разумеется, в таком деле бы понадобилась политическая поддержка, особенно в Украине. Это тоже нормальное направление работы.