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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:57
Проба в монете
Такой вопрос, я раньше торговал только немецкими монетами «100€» на полунции, они были 999 пробы, а сейчас на них наценка 15% примерно от цены золота, посмотрел альтернативы - продают украинские монетки типа [url][https://zoloto-md.ru/memorable-coins/p-monety-stran-mira-posle-1950g/zolotaya-moneta-ukrainyi-lastochkino-gnezdo/url] Но я что-то не понимаю, они из 900 сплава, но в них столько же золота, как практически, при приеме обратном, нет ли дисконта что это не 999 проба? Как в Украине с этим? Или «цена лома»?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:02
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:12
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Гугл говорит цены 48-50 тыс грн / унц,
100гр - где-то около 150.000
Правда???
Или фигня???
Цену вчера так никто и не назвал....
Если правда , то это около 1750 долл/ унц
Так?
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:29
У меня тоже бизнес, будем ( надеюсь)то же тратить с умом...
Детей воспитывать, ну и т.д.
А вот с последнего предложения надо как-то по подробнее...
В начале цитаты вы ничего не собираетесь делать, а в конце повествования- собрались сохранять!
Сохранять имеющееся... Это что??? (Бизнес, капитал,
нажитое не посильный трудом, украденниое, или семью ,ум, совесть,или совесть забытой эпохи) шучу!!!
Сохранять как ???
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:58
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:08
Очень показательно, что большинство видит своим оплотом в этом кризисе - бизнес, т.е. способность генерировать добавленную стоимость, а не капитал. Люди, которые к этому имеют какое-то отношение, испытывают некий оптимизм на фоне своего окружения.
Почему же, в это же самое время, похожий оптимизм испытывают крупные игроки и корпорации, твердо знающие, что именно за счет небольшого частного бизнеса смогут поживиться?
Я имею удовольствие работать и общаться с представителями обоих классов, по роду основного занятия (на что уходит больше всего моего времени), принадлежа ко второй группе, но при этом больше симпатизируя первым. Я предупредил даже сотрудников, чтобы никого не добивали из мелких клиентов и не забирали их доли рынка, пока тех еще покрывают Кофейс или Гермес. Только я знаю как оценивают риски эти страховщики - они давно уже перестали выполнять свою миссию - снимать коммерческие риски с клиентов, а стали типичными паразитами, с задачей не неся риска повышать доходность. И эти паразиты прикончат мелкий бизнес, просто массово отзывая покрытия.
Так вот, к чему это я. Сейчас прекрасное время для перестройки мышления первых в том направлении, что пришло время не защищаться от глобальных игроков, а атаковать их. Если бы меня сейчас, как в фильме, выбросили на улицу без гроша, то я бы реализовывал именно эту стратегию, как бизнесмен.
Ну и разумеется, в таком деле бы понадобилась политическая поддержка, особенно в Украине. Это тоже нормальное направление работы.
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