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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:57
Проба в монете
Такой вопрос, я раньше торговал только немецкими монетами «100€» на полунции, они были 999 пробы, а сейчас на них наценка 15% примерно от цены золота, посмотрел альтернативы - продают украинские монетки типа
Востаннє редагувалось Kripo в Суб 28 бер, 2020 12:02, всього редагувалось 3 разів.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:02
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:12
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Гугл говорит цены 48-50 тыс грн / унц,
100гр - где-то около 150.000
Правда???
Или фигня???
Цену вчера так никто и не назвал....
Если правда , то это около 1750 долл/ унц
Так?
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:29
У меня тоже бизнес, будем ( надеюсь)то же тратить с умом...
Детей воспитывать, ну и т.д.
А вот с последнего предложения надо как-то по подробнее...
В начале цитаты вы ничего не собираетесь делать, а в конце повествования- собрались сохранять!
Сохранять имеющееся... Это что??? (Бизнес, капитал,
нажитое не посильный трудом, украденниое, или семью ,ум, совесть,или совесть забытой эпохи) шучу!!!
Сохранять как ???
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:58
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:08
Очень показательно, что большинство видит своим оплотом в этом кризисе - бизнес, т.е. способность генерировать добавленную стоимость, а не капитал. Люди, которые к этому имеют какое-то отношение, испытывают некий оптимизм на фоне своего окружения.
Почему же, в это же самое время, похожий оптимизм испытывают крупные игроки и корпорации, твердо знающие, что именно за счет небольшого частного бизнеса смогут поживиться?
Я имею удовольствие работать и общаться с представителями обоих классов, по роду основного занятия (на что уходит больше всего моего времени), принадлежа ко второй группе, но при этом больше симпатизируя первым. Я предупредил даже сотрудников, чтобы никого не добивали из мелких клиентов и не забирали их доли рынка, пока тех еще покрывают Кофейс или Гермес. Только я знаю как оценивают риски эти страховщики - они давно уже перестали выполнять свою миссию - снимать коммерческие риски с клиентов, а стали типичными паразитами, с задачей не неся риска повышать доходность. И эти паразиты прикончат мелкий бизнес, просто массово отзывая покрытия.
Так вот, к чему это я. Сейчас прекрасное время для перестройки мышления первых в том направлении, что пришло время не защищаться от глобальных игроков, а атаковать их. Если бы меня сейчас, как в фильме, выбросили на улицу без гроша, то я бы реализовывал именно эту стратегию, как бизнесмен.
Ну и разумеется, в таком деле бы понадобилась политическая поддержка, особенно в Украине. Это тоже нормальное направление работы.
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:52
В последние дни, на американских рынках, начались очередные ралли. Почему? Потому что появилась возможность ещё раз раздербанить выделенные Конгрессом США триллионы. Сейчас независимой ФРС уже фактически нет, так как они начали работать вместе с правительством США в одной упряжке. Сейчас они могут выкупить любую частную компанию у которой хреновые дела. Например Боинг. То есть, эти крупные игроки, которые стоят поближе к правительству, очевидно и испытывают оптимизм, так как вместо банкротства, получат гос.дотации или что-то иное...И то не все, а только приближенные. Известный монстр по производству крупнейшей спецтехники в мире Caterpillar уже начал сворачивать производство.
Ну а мелочь пузатая,буквально через месяц-два, завалит суды заявлениями о банкротстве....
Мне кажется вы сильно недооцениваете серьёзность нынешней ситуации в мире.
Это не просто кризис, который пройдет когда солнышко пригреет и когда попы молитвами вирус прогонят, а это системный сдвиг всей фальшивой финансовой парадигмы, конца и края которого не видно...
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