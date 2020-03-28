Додано: Суб 28 бер, 2020 22:13

Вы очень правильное слово употребили - парадигма. Имхо, парадигме пока рано меняться, тк не нарисовался еще соответствующий класс способный на своем оптимизме и мотивационной энергии вынести все тяготы преобразований (к своей же пользе) . Всё по классикам марксизма. Когда этот класс проявит себя - тогда и новая парадигма определится. А сколь она еще не определена, то увидим пока разброд и шатания, другими словами - смуту. Да, мне сложно оценить что именно мы увидим, и я могу ошибаться в своих оценках сколь угодно, но у меня нет желания производить такие оценки, руководствуясь эмоциями страха, тк она ослепляет и люди не замечают очевидных возможностей за своими опасениями.



Еще хочу насчет страха добавить. Я делал чудеса много раз, просто не допуская страха (а не преодолевая его) и действуя, да бывало что выгорал на пару месяцев, но делал и имел результат. Возможности для чуда точно есть у каждого, в каждый момент времени! Но далеко не каждый умеет управляться со страхом, вот и не может за ним разглядеть своего пути. Если бы каждый шел своим путем, то все стали бы чудотворцами, не в том смысле что делали бы на заказ что угодно, а в том, что для каждого чудо - это своё. И я согласен пройти через любые кризисы и потерять любые деньги, чтобы оказаться в мире людей, для которых страх - это уже пройденный этап.